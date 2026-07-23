Mercedes-Benz riscă să nu-și mai poată vinde mașinile în SUA din cauza unor acționari din China

Comisia pentru Comerț a Senatului a aprobat miercuri un proiect de lege susținut de ambele partide, care urmărește înăsprirea interdicției privind accesul producătorilor auto chinezi pe piața din Statele Unite, relatează CNBC și dpa.

Proiectul prevede interzicerea importului, producției, vânzării și revânzării vehiculelor fabricate de companii în care acționarii chinezi dețin participații mai mari de 15%.

Producătorul auto chinez BAIC deține puțin sub 10% din acțiunile Mercedes, iar alte aproape 10% le deține Li Shufu, fondatorul producătorului Geely.

După aprobarea în Comisia pentru Comerț a Senatului, proiectul trebuie să fie votat și de plenul Senatului.

Senatorul republican Ted Cruz din Texas, președintele comisiei, a cerut eliminarea pragului de 15%. El a pus sub semnul întrebării dacă această limită nu a fost stabilită pentru a afecta Mercedes, rivalul german al producătorului american General Motors.

„GM face presiuni pentru adoptarea acestei prevederi cu scopul de a elimina Mercedes-Benz de pe piață”, a declarat Cruz.

Mercedes a subliniat că are o prezență importantă în Statele Unite, unde susține 160.000 de locuri de muncă, produce vehicule în fabricile din Alabama și Carolina de Sud și colaborează cu 386 de dealeri auto din 49 de state.

Compania a precizat că niciun acționar nu deține mai mult de 10% din acțiuni și că principalii acționari nu sunt reprezentați direct în consiliul de supraveghere și nu au control sau putere de decizie.

„Prezența puternică a mărcii în Statele Unite datează din 1888. În prezent, pe drumurile americane circulă cinci milioane de autoturisme și autoutilitare Mercedes-Benz, iar până acum au fost asamblate în țară peste cinci milioane de SUV-uri și aproape 500.000 de autoutilitare. Clienții americani au demonstrat în mod constant că Mercedes-Benz este una dintre cele mai îndrăgite mărci din țară”, a transmis compania, potrivit dpa.