Prima pagină » Știri externe » Grecia a blocat planul UE pentru noi sancţiuni împotriva Moscovei. O nouă încercare de consens are loc joi

Grecia a blocat planul UE pentru noi sancţiuni împotriva Moscovei. O nouă încercare de consens are loc joi

Grecia a blocat cel mai recent pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei, din cauza unei probleme legate de livrările de gaze. Sancțiunile necesită votul unanim al membrilor blocului, iar o nouă încercare de consens va avea loc joi.
Grecia a blocat planul UE pentru noi sancţiuni împotriva Moscovei. O nouă încercare de consens are loc joi
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
23 iul. 2026, 07:41, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Reprezentanții UE vor avea o nouă întâlnire joi, în legătură cu cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, întrucât miercuri nu au reușit să ajungă la un consens.

Grecia a exercitat din nou dreptul de veto asupra sancțiunilor propuse, invocând preocupări legate de industria sa de transport al combustibililor, scrie POLITICO.

Concret, Atena s-a opus cu fermitate propunerii de a interzice companiilor din UE să transporte gaz rusesc către consumatori din afara UE, argumentând că practica respectivă ar continua oricum, întrucât navele pot fi pur și simplu reînregistrate în străinătate.

Totodată, Grecia a refuzat un compromis anterior, conform căruia navele-cisternă europene ar fi avut dreptul să exporte gaz natural lichefiat (GNL) rusesc către țări terțe până în ianuarie 2029.

Potrivit POLITICO, flota comercială a Greciei este formată din peste 5.000 de nave, care transportă aproximativ 20% din încărcătura mondială în greutate. De asemenea, Grecia deține cea mai mare flotă de GNL din lume în privința capacității.

Noul set de sancțiuni necesită votul unanim al membrilor UE

Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni, prezentat de Comisia Europeană în luna iunie, include măsuri în domeniul energiei și al comerțului, cu scopul de a epuiza resursele financiare ale Moscovei.

În general, sancțiunile au nevoie de votul unanim al celor 27 de membri UE pentru a fi implementate, însă guvernele naționale pot condiționa acordul lor în schimbul altor concesii.

Până recent, Ungaria era cea care își exprima dreptul de veto asupra unor sancțiuni împotriva Rusiei și, implicit, sprijinului acordat Kievului.

Ultimele măsuri propuse vor afecta veniturile Moscovei din petrol și gaze, va sancționa alte zeci de bănci și va împiedica intrarea în bloc a altor 250 de persoane.

Recomandarea video

EXCLUSIV / SURSE: Una dintre firmele percheziționate de Parchetul European pentru presupusa fraudare a unui proiect al Consiliului Județean Ilfov din PNRR îi aparține lui Liviu Bicuți. El e cercetat penal deja pentru trucarea fotografiilor cu Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta
G4Media
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.ro
George Simion o acuză pe Lia Olguța Vasilescu că încearcă să racoleze parlamentari AUR ca să treacă un guvern minoritar PSD
Gandul
DOLIU în lumea presei! Luca, un jurnalist sportiv, a fost omorât 😲
Cancan
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport
Atacul cibernetic de la ANCPI scoate din umbră rețeaua de firme cu relații politice care digitalizează instituții din România. Carlo Burci, Radu Negrescu și Frank Timiș, implicați în „dezvoltarea platformelor” de la Cadastru
Libertatea
Un tânăr de 24 de ani nu a putut mânca timp de trei luni. Diagnosticul neașteptat pus de medici
CSID
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia