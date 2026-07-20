„Doamna Kovesi a fost o alegere foarte greșită pentru Parchetul European. A repetat toate greșelile pe care le-a făcut în România”

Ministrul Sănătății din Grecia și vicepreședinte al Noii Democrații, Adonis Georgiadis , pe fondul evoluțiilor din cazul OPEKEPE, a pus sub semnul întrebării modul în care a funcționat Parchetul European sub conducerea Laurei Codruța Koveși.

Adonis Georgiadis a descris-o pe Laura Kovesi drept „o alegere foarte greșită” pentru lansarea Parchetului European , argumentând că modul în care a gestionat cazul OPEKEPE a provocat tulburări politice fără a utiliza în prealabil dovezi esențiale.

„Doamna Kovesi își încheie mandatul în aproximativ o lună. Am marea așteptare, ca politician teribil de pro-european, ca succesorul său să schimbe complet modul de funcționare al Parchetului European. Doamna Kovesi a fost o alegere foarte greșită pentru lansarea Parchetului European. Nu a înțeles limitele acestuia, nici ce înseamnă respectul pentru independența statelor, nici ce ar trebui să investigheze exact un Parchet European. A repetat toate greșelile pe care le-a făcut în România nu doar în Grecia, ci și în toate celelalte țări din Europa cu probleme similare”, a spus el.

Ministrul Sănătății a subliniat că nu pune la îndoială instituția Parchetului European în sine, ci modul în care a funcționat sub șefa sa „Nu sunt membru al bandei mizerabile care protestează. Judec instituțiile. Instituția Parchetului European este o instituție bună. Cu toate acestea, a început greșit cu dna Kovesi”, a spus el.

Și premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a promis că vrea să scoată la lumină „adevărul deplin din jurul cazului OPEKEPE”, criticând poziția opoziției, în urma anunțului Parchetului European și a depunerii acuzațiilor împotriva majorității parlamentarilor ND.

Cazul OPEKEPE se referă la o schemă majoră de fraudare a fondurilor europene în Grecia, investigată de Parchetul European (EPPO) condus de Laura Codruța Kövesi . Agenția de stat OPEKEPE (responsabilă cu distribuirea subvențiilor) a fost desființată de guvernul elen după ce procurorii au descoperit deturnarea ilegală a peste 22 de milioane de euro. Ancheta a scos la iveală o rețea complexă care a funcționat între 2018 și 2024, implicând oficiali guvernamentali, fermieri și manageri din centrele agricole.

UE a anunțat că susține procurorul european, dar îndeamnă Grecia să consolideze statul de drept Comisia Europeană și-a arătat sprijinul pentru EPPO, pentru șefa instituției, Laura Codruța Kovesi, în raportul privind statul de drept, dar și-a arătat preocupările pentru situația sistemului judiciar, transparență și protecția jurnaliștilor. De cealaltă parte,

O dispută dură

Disputa dintre Laura Codruța Kövesi (șefa Parchetului European – EPPO) și autoritățile din Grecia reprezintă o confruntare politico-juridică majoră provocată de investigarea macro-fraudei cu fonduri agricole europene (scandalul agenției elene OPEKEPE reprezintă o confruntare politico-juridică majoră provocată de investigarea macro-fraudei cu fonduri agricole europene (scandalul agenției elene). Tensiunile au atins cote maxime în primăvara și vara anului 2026 din cauza acuzațiilor reciproce de imixtiune politică și blocaj instituțional. Scandalul s-a desfășurat pe mai multe planuri: