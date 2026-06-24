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Koveși pierde lupta cu sistemul judiciar din Grecia. Curtea Supremă îi respinge ca inadmisibil recursul în scandalul mandatelor procurorilor

Recursul depus de șefa Parchetului European, Laura Kovesi , prin care solicită anularea deciziei Consiliului Judiciar Suprem (CSJ) care a reînnoit mandatul celor trei procurori europeni delegați greci pentru doi ani, în loc de cinci, a fost respins ca inadmisibil de Plenul Curții Supreme a Greciei (cu 72 de voturi pentru și 10 împotrivă).
Koveși pierde lupta cu sistemul judiciar din Grecia. Curtea Supremă îi respinge ca inadmisibil recursul în scandalul mandatelor procurorilor
Sorina Matei
24 iun. 2026, 16:06, Știri externe
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Plenul Curții Supreme a Greciei a respins ca inadmisibil, cu o majoritate covârșitoare de 72 de voturi la 10, recursul formulat de Procurorul General European, Laura Kovesi, prin care cerea reînnoirea pentru cinci ani a mandatului celor trei procurori din cadrul diviziei elene a Parchetului European. 

Consiliul Judiciar Suprem al Curții Supreme a Greciei a decis să reînnoiască mandatul lui Popi Papandreou, Chariklia Thanou și Dionysis Mouzakis pentru doi ani.

Recursul înaintat de șefa EPPO, Laura Codruța Koveși, a fost respins pe motiv că legislația greacă privind statutul funcționarilor judiciari prevede că numai aceștia pot face apel la Plenul Curții Supreme și cu condiția să fi primit cel puțin două voturi (minoritare) în Consiliul Judiciar Suprem, în timp ce în acest caz decizia a fost unanimă, arată CNN Grecia.

Laura Kovesi nu a participat la sesiunea plenară, iar opiniile sale au fost susținute de constituționalistul Sp. Vlachopoulos, care s-a concentrat pe supremația dreptului UE, pe faptul că reînnoirea la cinci ani a fost decisă pentru toți procurorii europeni de către Colegiul din Luxemburg și că fiecare țară nu își poate reînnoi mandatul după bunul plac, ceea ce ar pune în pericol unitatea Parchetului European.

Vlachopoulos a insistat, de asemenea, că, pentru a clarifica definitiv problema cine are competența de reînnoire, întrucât instituția Parchetului European este nou înființată, Plenul Curții Supreme ar trebui să trimită o întrebare preliminară Curții Europene de Justiție, opinie susținută de minoritatea Plenului atât în ​​ceea ce privește dreptul de apel al Laurei Kövesi, cât și în ceea ce privește cine are competența de a reînnoi mandatul procurorilor europeni.

În același timp, Consiliul Judiciar Suprem va decide asupra numărului de trei procurori suplimentari care vor fi numiți în echipa greacă a Parchetului European, deoarece, din cauza volumului de muncă, Laura Kovesi a solicitat consolidarea echipei grecești.

Numărul candidaților este de aproximativ 20. Dimitris Zimianitis, care a lucrat și în cadrul Parchetului European din Luxemburg, precum și Olympia Kleitsaki, printre alții, fiind cei mai populari, arată presa din Grecia.

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