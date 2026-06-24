Plenul Curții Supreme a Greciei a respins ca inadmisibil, cu o majoritate covârșitoare de 72 de voturi la 10, recursul formulat de Procurorul General European, Laura Kovesi, prin care cerea reînnoirea pentru cinci ani a mandatului celor trei procurori din cadrul diviziei elene a Parchetului European.
Consiliul Judiciar Suprem al Curții Supreme a Greciei a decis să reînnoiască mandatul lui Popi Papandreou, Chariklia Thanou și Dionysis Mouzakis pentru doi ani.
Recursul înaintat de șefa EPPO, Laura Codruța Koveși, a fost respins pe motiv că legislația greacă privind statutul funcționarilor judiciari prevede că numai aceștia pot face apel la Plenul Curții Supreme și cu condiția să fi primit cel puțin două voturi (minoritare) în Consiliul Judiciar Suprem, în timp ce în acest caz decizia a fost unanimă, arată CNN Grecia.
Vlachopoulos a insistat, de asemenea, că, pentru a clarifica definitiv problema cine are competența de reînnoire, întrucât instituția Parchetului European este nou înființată, Plenul Curții Supreme ar trebui să trimită o întrebare preliminară Curții Europene de Justiție, opinie susținută de minoritatea Plenului atât în ceea ce privește dreptul de apel al Laurei Kövesi, cât și în ceea ce privește cine are competența de a reînnoi mandatul procurorilor europeni.
În același timp, Consiliul Judiciar Suprem va decide asupra numărului de trei procurori suplimentari care vor fi numiți în echipa greacă a Parchetului European, deoarece, din cauza volumului de muncă, Laura Kovesi a solicitat consolidarea echipei grecești.
Numărul candidaților este de aproximativ 20. Dimitris Zimianitis, care a lucrat și în cadrul Parchetului European din Luxemburg, precum și Olympia Kleitsaki, printre alții, fiind cei mai populari, arată presa din Grecia.