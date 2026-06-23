Koveși, așteptată în Grecia pentru „bătălia cea mare” cu sistemul judiciar

„Bătălia… bătăliilor este așteptată miercuri, 24 iunie, la Curtea Supremă, unde recursul procurorului european Laura Koveși, care a solicitat anularea deciziei Consiliului Judiciar Suprem (CSJ) privind reînnoirea mandatului celor trei procurori europeni delegați greci (Papandreou – Mouzakis – Thanou), este așteptat să fie discutat în Plenul Administrativ al Curții Supreme.

Conform informațiilor, Kovesi este așteptată să fie prezentă la discuția de la Curtea Supremă , deoarece a fost invitată să participe, fiind singura care își poate susține apelul”, relatează presa din Grecia.

Jurnaliștii susțin că dezbaterea de așteaptă să fie furtunoasă, deoarece ideea unanimității în rândul judecătorilor supremi nu are nicio bază.

„Cercurile judiciare susțin că climatul din Curtea Supremă rămâne turbulent – așa cum a fost evident din poziția adoptată de candidații la președinția Curții Supreme, vicepreședinți și areopagiți, în Parlament, unde au participat doar 11 din 27 , arătându-și elocvent disconfortul față de scurgerile de informații guvernamentale privind cei doi „alesi” ai Guvernului pentru noua conducere a Curții Supreme.

Conform acelorași informații, noile „scurgeri” conform cărora recursul lui Kovesi va fi respins de la bun început ca inadmisibil nu sunt sigure că vor fi confirmate, întrucât opiniile judecătorilor supremi sunt împărțite, iar acest lucru se așteaptă să se reflecte în ședința Plenului Administrativ al Curții Supreme, care se anunță explozivă.

Aceleași informații insistă că se formează deja o tendință puternică în rândul judecătorilor supremi, unii dintre aceștia urmând să susțină cu argumente juridice serioase că recursul Kovesi ar trebui admisibil!

Conform acestei opinii, Plenul Curții Supreme ar trebui să accepte recursul Laurei Kovesi ca o cale de atac, iar apoi Curtea Supremă ar trebui să facă apel la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, adresând o întrebare preliminară cu privire la legea care prevalează în materia selecției procurorilor europeni delegați.

Deosebit de interesantă este informația că, potrivit opiniilor judecătorilor supremi, care se pregătesc să se opună ideii de respingere a apelului lui Kovesi, dacă Curtea de Justiție a UE va decide în cele din urmă că legea Parchetului European prevalează, atunci partea greacă va trebui fie să reînnoiască mandatul de cinci ani al celor trei procurori greci, fie să respingă reînnoirea mandatului acestora.

Conform punctului de vedere juridic, pe care unii dintre înalții judecători supremi se pregătesc să-l susțină în Plenul Administrativ al Curții Supreme, reînnoirea la doi ani a mandatului procurorilor greci este considerată o „gafă juridică”, întrucât articolul 17 din Regulamentul (UE) 2017/1939 (care reglementează înființarea și funcționarea Parchetului European – EPPO) și este intitulat: „Numirea și revocarea procurorilor europeni delegați”, prevede în mod clar că procurorii europeni delegați sunt numiți pentru un mandat de cinci ani.

Până în prezent, nu s-a făcut cunoscută care este opinia vicepreședintelui Curții Supreme, care a fost numit raportor în Ședința Plenară a Curții Supreme, și ce poziție va adopta față de apelul Kovesi pentru reînnoirea mandatului procurorilor delegați europeni.

În ciuda faptului că există șanse mici ca recursul Parchetului European să fie soluționat (neexistând o cale de atac specifică împotriva deciziei specifice a Curții Supreme), inițiativa lui Kovesi demonstrează voința Parchetului European de a epuiza toate căile instituționale disponibile. Surse judiciare consideră recursul un prevestitor al ceea ce va urma, destinația finală fiind Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Mai mult, însăși Kovesi, în timpul recentei sale vizite în Grecia pentru Forumul Delphi, a indicat calea către instanța UE, în cazul în care MLA nu ar reînnoi mandatul celor trei procurori. Se observă că doi dintre procurorii în cauză au examinat dosarul OPEKEPE, care a ajuns la Parlament.

Această mișcare a Laurei Kovesi capătă o semnificație deosebită într-o perioadă critică și dificilă pentru guvernul Mitsotakis, din două motive: în primul rând, Parchetul se află în centrul anchetelor privind gestionarea fondurilor europene și, printre altele, scandalul OPEKEPE, care a fost foarte mediatizat .

În al doilea rând, se așteaptă ca Grecia să preia președinția Consiliului Uniunii Europene în a doua jumătate a anului 2027 (iulie – decembrie 2027)”, arată jurnaliștii.

Pe de altă parte, sprijinul Comisiei pentru Laura Kovesi a fost reiterat încă o dată de comisarul responsabil pentru statul de drept, Michael McGrath.

Răspunzând la o întrebare din partea vicepreședintelui Stângii Europene, Costas Arvanitis , comisarul, în numele Comisiei Europene, Michael McGrath a declarat clar că „Comisia sprijină pe deplin Parchetul European (EPPO)” și afirmă că este „dispusă să colaboreze cu autoritățile naționale pentru a-și reitera sprijinul ferm pentru EPPO și activitățile sale”.