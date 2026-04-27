Politico: Guvernul grec continuă să se certe cu Kövesi în cazul de fraudă agricolă

Membrii partidului conservator Noua Democrație al prim-ministrului Kyriakos Mitsotakis ar fi strâns legați de ancheta Parchetului European (EPPO), iar mai mulți miniștri și adjuncți au fost deja forțați să demisioneze, notează Politico.

În ultimele zile, politicienii Noii Democrații au adoptat un răspuns mult mai agresiv la acest caz, lansând atacuri extreme la adresa lui Kövesi și anchetei EPPO.

Aceștia au spus că spețele EPPO sunt „ridicole” și pe Laura Codruța Kövesi au acuzat-o că folosește tacticile statului polițienesc comunist al lui Nicolae Ceaușescu.

Ministrul Sănătății, Adonis Georgiadis, a subliniat că Atena are „dreptul suveran” de a se retrage în viitor din cooperarea cu EPPO, cu sediul la Luxemburg, spunând că EPPO și-a desfășurat activitatea „foarte prost”.

„Abordarea adoptată de EPPO îmi dă impresia unei interferențe politice organizate și țintite și ridică serioase întrebări în mintea mea cu privire la faptul dacă am avut sau nu dreptate să sprijinim această instituție”, a scris Georgiadis într-o postare amplă pe X.

Ministrul adjunct al Migrației și Azilului, Sofia Voultepsi, a prezentat-o e pe Kövesi ca fiind influențată de regimul lui Ceaușescu, care a căzut în 1989, referindu-se la utilizarea „informatorilor” și făcând o paralelă cu denunțătorii din cazul de corupție din Grecia.

„Provin dintr-o țară fără tradiție de separare a puterilor în stat”, a declarat ea pentru SKAI TV . „Sub conducerea lui Ceaușescu, copiii erau obligați să-și denigreze părinții… Nu vreau justiție în stilul lui Ceaușescu în Grecia.”

Mitsotakis a fost mai rezervat în criticile sale, dar a sugerat și el o agendă politică a Laurei Codruța Koveși și s-a plâns de „scurgeri selective” legate de caz.

Scandalul fondurilor agricole care a zdruncinat Atena se concentrează pe mulți greci care primesc în mod necorespunzător subvenții agricole pentru terenuri pe care nu le dețineau sau pentru munci agricole pe care nu le desfășoară.

Escrocheria multianuală a făcut obiectul unei anchete POLITICO anul trecut. În centrul cazului se află OPEKEPE, organizația de stat cu conexiuni politice, responsabilă de distribuirea fondurilor UE.

Parlamentul Greciei a votat miercuri ridicarea imunității a 13 parlamentari din Noua Democrație, în legătură cu presupusa lor implicare în scandal. Toți parlamentarii s-au apărat, spunând că doresc ca imunitatea lor să fie ridicată pentru a-și putea reabilita numele. Aceștia au numit acuzațiile împotriva lor nefondate.

Replica lui Kövesi

Vorbind joi la Forumul anual Delphi, Kövesi a respins criticile politicienilor din Noua Democrație și și-a apărat echipa din Grecia.

„Cred că tot acest zgomot este o încercare de a deturna discuția de la subiectul real”, a spus ea, în timp ce Georgiadis o privea din primul rând. „Subiectul principal aici este ce s-a întâmplat cu adevărat în OPEKEPE și cine este responsabil pentru ce. OPEKEPE este un acronim pentru corupție, nepotism și clientelism… Acestea sunt definite ca infracțiuni în legislația greacă și în aproape toți ceilalți membri ai UE. Nimeni din lume nu ne va convinge că aceste categorii fac parte din fișele posturilor politicienilor, aici în Grecia sau undeva în UE.”

„M-am săturat să aud: «Așa facem lucrurile aici, în Grecia». Serios? Nu cred”, a continuat ea, adăugând că primește scrisori de susținere de la greci – inclusiv una de la o fermieră care a spus că nu poate primi subvenții pentru că nu cunoaște pe nimeni la nivel politic. „Când primești astfel de scrisori, nu poți să crezi că poporul grec acceptă corupția ca mod de viață.”

Kövesi a confirmat că EPPO a primit și plângeri privind deturnarea de fonduri în sectorul sănătății.

Ca răspuns la amenințările exprimate deschis din partea lui Georgiadis că mandatele unora dintre procurorii săi din biroul din Atena, care expiră peste câteva luni, nu vor fi reînnoite, ea a susținut că orice neînțelegeri ar putea fi soluționate la Curtea Europeană de Justiție.

„Care este motivul pentru care nu li se reînnoiește mandatul? … Cine are interesul să-i scoată pe acești procurori din dosare, din cadrul EPPO, în timp ce ei au făcut o treabă remarcabilă?”

Georgiadis a atacat-o și pe Popi Papandreou , unul dintre procurorii UE implicați în acest caz, în timp ce acorda un interviu postului de televiziune Action24 , argumentând că aceasta „șantajează pentru a-și obține prelungirea mandatului”.

Potrivit unui oficial care are cunoștință de discuții, Kövesi a ridicat problema reînnoirii mandatelor la biroul EPPO din Atena în timpul unei întâlniri cu ministrul Justiției, Giorgos Floridis, la Atena, miercuri, dar acesta a spus că nu este responsabil de această problemă.

Apel la acțiune rapidă

Ancheta EPPO trimisă parlamentului grec conține conversații interceptate între parlamentari, miniștri și asociații acestora, precum și oficiali din cadrul OPEKEPE. Conversațiile par să implice politicieni care solicită favoruri în alocarea fondurilor agricole – și o abordare flexibilă a controalelor.

Dosarul trimis parlamentului se referă doar la presupusele infracțiuni comise în 2021, în timp ce ancheta pentru perioada 2022–2025 continuă.

„EPPO este respectat și își face treaba, dar scurgerile selective de informații și anchetele care ajung fragmentare nu sunt justificate”, a declarat Mitsotakis în fața parlamentului. „Una este ca un membru al parlamentului să se intereseze de un cetățean care vine la biroul său și cu totul altceva atunci când s-a dovedit o infracțiune”

El a cerut EPPO să accelereze ancheta și a anunțat noi măsuri legislative pentru a asigura soluționarea rapidă a procedurilor care implică personalități politice.

Kövesi a recunoscut nevoia de celeritate, dar a subliniat că resursele sale sunt limitate, având în vedere cazul doar un ofițer de poliție și doi procurori, care trebuie să examineze mii de documente și să asculte sute de interceptări. Ea a adăugat că a obținut un alt angajament din partea autorităților grecești de a crește resursele la biroul EPPO din Atena.