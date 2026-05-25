20 de arestări în Grecia într-un dosar privind fraude cu fonduri agricole ale UE

Autoritățile elene sau declarant pentru Reuters că au destructurat o rețea suspectată că a obținut ilegal milioane de euro din subvenții agricole acordate de Uniunea Europeană.

Printre persoanele investigate se află contabili, funcționari de stat și persoane care ajutau fermierii să depună documente false pentru obținerea fondurilor.

Potrivit anchetatorilor, suspecții declarau terenuri agricole sau pășuni care nu le aparțineau pentru a încasa bani europeni.

Poliția susține că gruparea activa din 2019 și ar fi obținut ilegal peste trei milioane de euro.

Cazul face parte dintr-o anchetă mai amplă coordonată de Parchetul European, instituția independentă care investighează fraudele împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Scandalul legat de subvențiile agricole a provocat tensiuni politice majore în Grecia în ultimul an.

În 2025, procurorii europeni au acuzat mai mulți crescători de animale că au folosit documente false pentru a obține milioane de euro din fonduri europene.

Anchetatorii susțin că schemele ar fi fost sprijinite inclusiv de funcționari publici și persoane apropiate mediului politic.

Dosarul a dus la anchete parlamentare, demisii și atacuri între partidele politice.

Opoziția a cerut inclusiv organizarea de alegeri anticipate

În luna aprilie, Parlamentul elen a votat ridicarea imunității pentru 13 parlamentari din partidul de guvernământ Noua Democrație.

Aceștia pot fi investigați în dosare separate legate de presupuse fraude cu fonduri europene.

Premierul Kyriakos Mitsotakis a cerut procurorilor europeni să decidă rapid dacă parlamentarii vor fi puși oficial sub acuzare.

Guvernul încearcă să limiteze impactul politic al scandalului înaintea următoarelor alegeri parlamentare. Acestea sunt programate până în primăvara anului 2027.

Fraudele cu subvenții agricole reprezintă una dintre cele mai sensibile probleme pentru autoritățile europene. Politica Agricolă Comună gestionează anual zeci de miliarde de euro pentru fermierii din statele membre.

Parchetul European a intensificat în ultimii ani investigațiile privind utilizarea ilegală a fondurilor europene în mai multe state din sudul și estul Europei.