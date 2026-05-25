Cehia l-a arestat pe controversatul mitropolit Ilarion al Bisericii Ortodoxe Ruse. Acuzații de posesie de droguri

Poliția cehă l-a reținut pe Mitropolitul Ilarion al Bisericii Ortodoxe Ruse (Grigori Alfeiev) în Karlovy Vary, după ce i-au percheziționat mașina. Ofițerii de poliție au găsit în mașină „patru recipiente mici care conțineau o substanță albă”, a relatat echipa de apărare a clericului pe canalul său de Telegram . Mitropolitul este suspectat de posesie de droguri, a declarat consilierul său.

Potrivit apărării, pe 24 mai, preotul și cameramanul său au părăsit Biserica Ortodoxă Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Pe autostradă, susține raportul, „două mașini de poliție așteptau practic mașina”. Aceștia au oprit mașina Mitropolitului și au cerut documente de la ambii ocupanți, nu doar de la șofer. Preotul a fost dus la un magazin de proximitate dintr-o benzinărie, așa că nu a putut observa percheziția mașinii. Apărarea susține că bunurile personale și gențile sale au fost abia percheziționate. Forțele de ordine au percheziționat imediat portbagajul, unde au găsit recipiente care conțineau o substanță albă.

„Nu am avut niciodată nicio legătură cu traficul ilegal de droguri. Pentru mine, ca preot, însăși sugestia unui astfel de lucru este complet falsă. Insist asupra unei anchete complete, independente și impecabile din punct de vedere procedural a incidentului”, a declarat Mitropolitul pe Telegram. Preotul este gata să coopereze cu ancheta pentru a se apăra „prin toate mijloacele legale disponibile”, afirmă publicația.

Canalul Telegram a menționat că, înainte de arestarea sa, comunitatea ortodoxă din Karlovy Vary și Mitropolitul Ilarion au fost sub presiune – clericul a primit mesaje de amenințare prin care i se cerea să părăsească locul de slujbă. Apărarea consideră că aceste amenințări au fost motivate politic: „Autorii lor au legat prezența Mitropolitului Ilarion în Karlovy Vary de originile sale ruse, de afilierea bisericească și de slujirea într-o biserică a Patriarhiei Moscovei”.