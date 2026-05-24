Oraș de basm desemnat cea mai ieftină destinație din Europa. Bere la 2 euro

Praga a fost desemnată cea mai ieftină destinație europeană pentru turiști, potrivit unui studiu realizat de platforma de călătorii KAYAK. O vacanță de șapte zile, inclusiv zbor și cazare, costă în medie 500 de euro pe persoană. Halba de bere se găsește la mai puțin de 2 euro.
Andreea Tobias
24 mai 2026, 14:13
Capitala Cehiei bate la preț destinații precum Bruxelles, Cracovia, Berlin, München, Milano sau Madrid. Studiul KAYAK a comparat zboruri și cazări de pe sute de platforme pentru a determina costul mediu al unei vacanțe de o săptămână. Praga a ieșit cea mai ieftină opțiune pentru turiști, conform Express.

Ce include prețul

Un bilet de avion dus-întors spre Praga costă în medie aproximativ 170 de euro. O cameră dublă pentru o săptămână ajunge la circa 340 de euro. Total: aproximativ 500 de euro pe persoană. Bruxelles urmează cu puțin peste 510 euro, Cracovia și Berlin cu aproximativ 530 de euro fiecare. Madrid depășește 600 de euro.

Mâncare, bere și transport ieftin

O masă locală cu bere costă între 8 și 13 euro. Pensiunile pornesc de la 18 euro pe noapte. Transportul public este extrem de accesibil: un bilet de 24 de ore costă aproximativ 5,50 euro, iar un abonament de 72 de ore ajunge la circa 14 euro, acoperind metroul, tramvaiul și autobuzul.

Plimbările prin Orașul Vechi, pe Podul Carol și în jurul Castelului din Praga sunt gratuite.

„Orașul celor o sută de turnuri”

Praga este renumită pentru arhitectura sa gotică, barocă și renascentistă. Catedrala Sfântul Vitus, Podul Carol și Ceasul Astronomic din 1410, cel mai vechi ceas astronomic funcțional din lume, atrag zilnic mii de turiști.

Cele mai bune luni sunt aprilie, mai, septembrie și octombrie. Vara aduce temperaturi de până la 30°C, dar și aglomerație. Iarna, Praga devine populară pentru târgurile de Crăciun, deși temperaturile coboară sub zero.

