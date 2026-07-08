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Scandalul din Cehia, dintre premier și președinte, s-a transferat la NATO. Ambii oficiali au ajuns în Ankara, cu avioane separate, Turcia i-a plasat în colțuri opuse

După ce s-au certat în țară pe participarea la NATO, președintele și premierul Cehiei s-au dus amândoi la Summitul de la Ankara, cu avioane separate. Premierul Andrej Babiš i-a interzis președintelui Petr Pavel să fie șeful delegației. Fotografia de familie de la Summit îi suprinde pe cei doi înalți oficiali ai Cehiei plasați în colțuri opuse, pentru a se evita o dispută publică.
Scandalul din Cehia, dintre premier și președinte, s-a transferat la NATO. Ambii oficiali au ajuns în Ankara, cu avioane separate, Turcia i-a plasat în colțuri opuse
Sorina Matei
08 iul. 2026, 13:10, Politic
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Fotografia oficială de grup a NATO realizată pe 7 iulie 2026 la Summitul de la Ankara surprinde o situație bizară dar și un moment simbolic de o intensitate politică rară, scoțând în evidență disputa constituțională profundă și fractura deschisă din interiorul conducerii Republicii Cehe.
Pozitiiile opuse au fost ocupate în cadru de premierul Andrej Babiš dar și de președintele Petr Pavel. Momentul nu a reprezentat o coincidență diplomatică, ci a reflectat cel mai bine un conflict de lungă durată legat de reprezentarea externă și viziunea de apărare a țării.
Tensiunile au fost atât de mari între cei doi încât ambii au refuzat să călătorească împreună, zburând de la Praga spre Turcia la bordul a două aeronave guvernamentale diferite.
Cabinetul condus de Andrej Babiš a refuzat inițial să îl includă pe președintele Petr Pavel (fost general și înalt oficial NATO) în delegația oficială. Sub presiunea instanțelor constituționale de la Praga, guvernul a acceptat participarea lui Pavel la summit, dar i-a interzis explicit acestuia să fie șeful delegației cehe.
Dincolo de orgoliile de protocol, miza este ideologică. În timp ce președintele Pavel promovează o linie puternic pro-NATO și susține prioritățile alianței, premierul Babiš a reconfirmat chiar în cadrul summitului că Republica Cehă nu va atinge ținta asumată de cheltuieli militare din acest an.
Presa din Cehia relatează despre disputa dintre cei doi oficiali ai țării care au ajuns la Summitul de la Ankara:
  • Cina informală a liderilor (7 iulie): Rapoartele indică faptul că guvernul s-a opus acestui eveniment sau nu l-a acreditat pe deplin pe Pavel.
  • Sesiunea principală a Consiliului Nord-Atlantic (8 iulie): Pavel este așteptat să participe la reuniunea plenară oficială.
  • Fotografie de familie: Având în vedere prezența la cel mai înalt nivel atât a șefului statului (Pavel), cât și a șefului guvernului (Babiš), protocolul pentru fotografia de grup tradițională a liderilor NATO nu este clarificat în relatările publice. Nu este încă clar cum va fi gestionată reprezentarea cehă sau cine va fi prezent în mod proeminent.

Biroul lui Pavel a confirmat călătoria sa, dar nu a publicat un program detaliat al angajamentelor sale. Guvernul a subliniat că Babiš se va ocupa de principalele atribuții de reprezentare.

Așezarea celor doi rivali politici la extremitățile opuse ale fotografiei oficiale de grup în fața Complexului Prezidențial Beștepe din Ankara oferă comunității internaționale o dovadă vizuală clară a modului în care politica internă din Cehia fragmentează coeziunea reprezentării sale externe într-un moment crucial pentru securitatea euroatlantică, relatează Reuters.

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