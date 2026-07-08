Dincolo de orgoliile de protocol, miza este ideologică. În timp ce președintele Pavel promovează o linie puternic pro-NATO și susține prioritățile alianței, premierul Babiš a reconfirmat chiar în cadrul summitului că Republica Cehă nu va atinge
ținta asumată de cheltuieli militare din acest an.
- Cina informală a liderilor (7 iulie): Rapoartele indică faptul că guvernul s-a opus acestui eveniment sau nu l-a acreditat pe deplin pe Pavel.
- Sesiunea principală a Consiliului Nord-Atlantic (8 iulie): Pavel este așteptat să participe la reuniunea plenară oficială.
- Fotografie de familie: Având în vedere prezența la cel mai înalt nivel atât a șefului statului (Pavel), cât și a șefului guvernului (Babiš), protocolul pentru fotografia de grup tradițională a liderilor NATO nu este clarificat în relatările publice. Nu este încă clar cum va fi gestionată reprezentarea cehă sau cine va fi prezent în mod proeminent.
Biroul lui Pavel a confirmat călătoria sa, dar nu a publicat un program detaliat al angajamentelor sale. Guvernul a subliniat că Babiš se va ocupa de principalele atribuții de reprezentare.
Așezarea celor doi rivali politici la extremitățile opuse ale fotografiei oficiale de grup în fața Complexului Prezidențial Beștepe din Ankara oferă comunității internaționale o dovadă vizuală clară a modului în care politica internă din Cehia fragmentează coeziunea reprezentării sale externe într-un moment crucial pentru securitatea euroatlantică, relatează Reuters.