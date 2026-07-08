Scandalul din Cehia, dintre premier și președinte, s-a transferat la NATO. Ambii oficiali au ajuns în Ankara, cu avioane separate, Turcia i-a plasat în colțuri opuse

După ce s-au certat în țară pe participarea la NATO, președintele și premierul Cehiei s-au dus amândoi la Summitul de la Ankara, cu avioane separate. Premierul Andrej Babiš i-a interzis președintelui Petr Pavel să fie șeful delegației. Fotografia de familie de la Summit îi suprinde pe cei doi înalți oficiali ai Cehiei plasați în colțuri opuse, pentru a se evita o dispută publică.