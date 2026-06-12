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Coreea de Sud întoarce rezultatul și învinge Cehia în prima etapă a grupelor la Cupa Mondială 2026

Coreea de Sud a obținut o victorie spectaculoasă în fața Cehiei, scor 2-1, după ce a revenit de la 0-1 în ultimele 25 de minute. Asiaticii au profitat de un gol anulat de VAR pentru adversari și au marcat reușita decisivă prin Hyeon Gyu, în minutul 80, într-un meci din Grupa A a Cupei Mondiale 2026.
Coreea de Sud întoarce rezultatul și învinge Cehia în prima etapă a grupelor la Cupa Mondială 2026
sursă foto: Vagelis Georgariou/Action Plus Sports via ZUMA Press Wire
Petre Apostol
12 iun. 2026, 06:59, Sport
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Cehii au deschis scorul în minutul 59, la primul șut pe poartă al partidei, prin Ladislav Krejci, care a înscris cu o lovitură de cap după un corner. Avantajul europenilor a durat însă doar opt minute. Coreea de Sud a egalat în minutul 67.

Hwang In-beom a restabilit egalitatea după o acțiune individuală spectaculoasă în care a depășit un fundaș și l-a driblat pe portarul Matej Kovar înainte de a trimite mingea în plasă.

Momentele decisive au venit în ultimele minute. În minutul 78, Tomas Soucek a marcat pentru Cehia, însă reușita a fost anulată de VAR pentru ofsaid.

Două minute mai târziu, sud-coreenii au profitat de șocul adversarilor, iar Hyeon Gyu a înscris golul victoriei. In-Beom Hwang a centrat în interiorul careului găsindu-l perfect pe Hyeon-Gyu Oh, care a trimis balonul în mijlocul plasei.

Cehia a fost aproape de egalare în minutul 82, însă portarul Kim Seung-gyu a intervenit excelent la tentativa lui Adam Hlozek și a păstrat avantajul asiaticilor.

Grație acestui succes, Coreea de Sud ajunge pe locul 2 în Grupa A, în urma echipei gazdă Mexic, învingătoare cu 2-0 în primul meci al zilei, împotriva Africii de Sud.

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