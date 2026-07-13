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40.000 de angajați Hyundai intră în grevă în Coreea de Sud. Creșterea vârstei de pensionare, printre revendicări

Aproape 40.000 de angajați ai Hyundai Motor au început luni o grevă națională parțială de trei zile, după ce negocierile salariale au eșuat. Protestul presupune oprirea activității timp de patru ore pe zi, până miercuri.
40.000 de angajați Hyundai intră în grevă în Coreea de Sud. Creșterea vârstei de pensionare, printre revendicări
Maria Miron
13 iul. 2026, 11:16, Știrile zilei
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Mișcarea este organizată de principalul sindicat al celui mai mare producător auto din Coreea de Sud. Angajații cer salarii mai mari, prime de performanță mai consistente și amânarea vârstei de pensionare, astfel încât să poată rămâne mai mult timp în activitate.

Negocierile dintre sindicate și conducerea Hyundai au început în luna mai, iar ultima rundă de discuții a eșuat miercuri, potrivit Le Figaro.

„Vom opri liniile de producție timp de patru ore în fiecare zi. Echipele de zi și de noapte vor întrerupe activitatea câte două ore, de luni până miercuri”, a declarat un reprezentant al sindicatului.

Liderii sindicali au organizat luni un protest nocturn de tip sit-in, rămânând peste noapte în incinta fabricii pentru a-și susține revendicările și a pune presiune asupra conducerii.

Oferta Hyundai, respinsă de sindicaliști

Potrivit presei sud-coreene, oprirea parțială a producției ar putea provoca pierderi de aproximativ 200 de miliarde de woni, echivalentul a 116 milioane de euro.

Conducerea Hyundai a propus o majorare a salariului de bază lunar cu 89.000 de woni, aproximativ 52 de euro. Oferta mai includea o primă de performanță echivalentă cu 350% din salariul de bază lunar, la care se adăugau 10 milioane de woni, precum și acordarea a 15 acțiuni ale companiei fiecărui angajat.

Sindicatul a respins oferta. Reprezentanții salariaților cer o majorare a salariului de bază cu 149.600 de woni, aproximativ 85 de euro, o primă de performanță echivalentă cu 30% din profitul net al companiei din anul precedent și un bonus de 800% din salariul lunar.

Printre revendicări se mai numără amânarea vârstei de pensionare, precum și reangajarea unor salariați concediați.

Hyundai: Greva afectează lansarea noilor modele

Într-un mesaj adresat angajaților uzinei Hyundai din Ulsan, vicepreședintele executiv Choi Yeong-il și-a exprimat „regretul profund” față de declanșarea grevei.

El a susținut că protestul are loc „într-un moment în care compania ar trebui să încerce să-și redreseze rezultatele prin lansarea unor modele noi în a doua jumătate a anului”.

Viitorul fabricilor, între oameni și roboți

În paralel, industria auto se confruntă cu tot mai multe îngrijorări legate de impactul roboticii și al inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă.

Hyundai intenționează să introducă roboți umanoizi în fabricile sale din Statele Unite începând din 2028. Compania nu a anunțat deocamdată un proiect similar pentru uzinele din Coreea de Sud, însă mai mulți experți consideră că automatizarea acestora este doar o chestiune de timp.

Principalul sindicat al Hyundai va decide miercuri dacă protestele vor continua și după încheierea celor trei zile de grevă.

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