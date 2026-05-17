Coreea de Sud încearcă să evite o grevă la Samsung. Guvernul avertizează asupra unui impact economic major

Coreea de Sud va lua în calcul toate opțiunile, inclusiv arbitrajul de urgență, pentru a evita o grevă la Samsung Electronics, cel mai mare angajator al țării, a declarat duminică premierul sud-coreean.
Iulian Moşneagu
17 mai 2026, 16:01, Economic
Cel mai mare producător mondial de cipuri de memorie și sindicatul său din Coreea de Sud vor relua luni negocierile salariale, în prezența unui mediator guvernamental. Discuțiile ar putea reduce temerile privind o grevă cu impact major la gigantul tehnologic, care generează aproape un sfert din exporturile țării, notează Reuters.

„Doar o zi de oprire la fabrica de semiconductori a Samsung Electronics este estimată să provoace pierderi directe de până la 1.000 de miliarde de woni (667,68 milioane de dolari)”, a declarat premierul Kim Min-seok, după o reuniune de urgență cu miniștrii.

„Și mai îngrijorător este faptul că o oprire temporară a liniilor de producție de semiconductori va duce la luni de inactivitate”, a spus Kim. El a adăugat că pagubele economice ar putea ajunge până la 100.000 de miliarde de woni.

Un ordin de arbitraj de urgență poate fi emis de ministrul Muncii dacă autoritățile consideră că un conflict de muncă riscă să afecteze economia sau viața de zi cu zi. O astfel de decizie interzice acțiunile sindicale timp de 30 de zile, perioadă în care Comisia Națională pentru Relații de Muncă desfășoară procedurile de mediere și arbitraj.

Măsura a fost folosită rar și ar reprezenta un pas neobișnuit pentru o administrație considerată favorabilă sindicatelor.

Sindicatul a transmis că nu va ceda presiunilor privind arbitrajul și că nu va accepta un acord salarial dacă Samsung va face o propunere mai puțin favorabilă.

Potrivit premierului Kim, Samsung reprezintă 22,8% din exporturile Coreei de Sud și 26% din piața bursieră internă. Compania are peste 120.000 de angajați și lucrează cu 1.700 de furnizori.

