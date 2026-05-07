Ce propune Hanwha Aerospace Romania pentru industria de apărare? Lino Lim: ”Am privit România nu pur și simplu ca o piață de export, ci ca un hub strategic pentru Europa de Est”

Pe măsură ce România accelerează modernizarea apărării și urmărește consolidarea bazei sale industriale interne, programul pentru noile Mașini de Luptă ale Infanteriei (MLI) de nouă generație a devenit una dintre cele mai urmărite achiziții de apărare din Europa.

Pe fondul unui scrutin tot mai intens cu privire la procesul de achiziție, Hanwha Aerospace Romania a detaliat propunerea sa, poziționând-o nu doar ca o ofertă de platformă, ci ca un cadru industrial și strategic cuprinzător, menit să transforme România într-un hub regional de apărare.

În acest interviu, Lino Lim, director general al Hanwha Aerospace Romania, prezintă propunerea companiei, viziunea sa de investiții și perspectiva sa asupra rezultatului programului MLI.

Jurnalist: România accelerează modernizarea apărării. Cum își definește Hanwha Aerospace rolul în acest proces?

Lino Lim: Actuala fază de modernizare a României nu privește doar achiziția de capabilități, este vorba despre construirea unei baze industriale de apărare durabile. Ne concentrăm pe un parteneriat pe termen lung, cu obiectivul de a contribui la dezvoltarea industriei locale, îmbunătățirea capacităților tehnologice și sprijinirea rolului României în ecosistemul european mai larg de apărare.

Ca parte a acestui angajament, am inaugurat H-ACE Europe în luna februarie. Facilitatea este concepută să devină una dintre pietrele de temelie ale capacității industriale de apărare a României, permițând țării să evolueze de la importator de apărare la producător și exportator competitiv. Aceasta va crea locuri de muncă de înaltă calitate, va sprijini dezvoltarea forței de muncă și va stimula creșterea unui ecosistem local de furnizori prin parteneriate cu companii românești.

Din perspectiva apărării, întărește și pregătirea operațională a României prin livrări mai rapide, îmbunătățirea capacităților de susținere și sporirea autonomiei operaționale. Totodată, poziționează România ca parte a unei rețele europene mai largi de producție și suport, creând valoare industrială și strategică pe termen lung.

Jurnalist: Interesul față de programul MLI al României a fost intens. Care a fost abordarea Hanwha față de acest proiect?

Lino Lim: Abordarea noastră a depășit cu mult o ofertă convențională de echipamente. Am privit România nu pur și simplu ca o piață de export, ci ca un hub strategic pentru producție și servicii de apărare în Europa de Est.

Pentru contractul obuzierelor autopropulsate K9 din 2024, am luat decizia deliberată de a prioritiza poziționarea industrială pe termen lung față de profitabilitatea pe termen scurt. Aceasta reflectă strategia noastră mai largă, de a stabili România ca Hub de Sisteme Terestre cuprinzând K9, MLI-uri și sisteme terestre fără pilot, contribuind la consolidarea forțelor terestre europene.

În concordanță cu această viziune, propunerea noastră pentru MLI a fost însoțită de un cadru de investiții cuprinzător, conceput pentru a sprijini dezvoltarea industrială de apărare și autonomia strategică pe termen lung a României.

Jurnalist: Hanwha Aerospace Romania nu a primit oportunitatea de a participa la programul MLI din România. Ce includea exact propunerea dumneavoastră?

Lino Lim: În primul rând, doresc să subliniez că Hanwha Aerospace Romania SRL este o entitate românească pe deplin constituită, care funcționează atât în cadrul legislației române, cât și a celei europene. Nu este un ofertant străin, ci o companie locală cu sediul în UE, care va deține și opera una dintre cele mai mari facilități post-1990 de producție, testare și MRO pentru vehicule militare de luptă din România, aflată în prezent în construcție la Petrești, județul Dâmbovița, și planificată să devină operațională la începutul anului 2027.

În această calitate, am depus propuneri nesolicitate, inclusiv mai multe depuneri și o ofertă finală între noiembrie 2025 și februarie 2026, la toate autoritățile române relevante implicate în procesul de achiziție finanțat prin SAFE, inclusiv Cancelaria Primului-Ministru, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Economiei și Direcția pentru Armamente, susținute de documentație juridică completă ce confirmă eligibilitatea noastră în temeiul Regulamentului UE SAFE (UE) 2025/1106. Cu toate acestea, am fost complet excluși din programul MLI pe șenile al României, fără să fi primit vreo Solicitare de Informații, niciun răspuns scris și nici măcar o întrebare de clarificare.

Elaborată în legătură cu programul MLI, propunerea a reflectat o ambiție mai largă de a poziționa România ca un hub central pentru sistemele terestre europene, cu un pachet industrial și de capabilități cuprinzător.

Elementele-cheie ale propunerii au inclus:

Soluție MLI cu spectru complet, acoperind toate variantele solicitate de Forțele Armate Române, inclusiv post de comandă, MEDEVAC, TEHEVAC și configurații cu mortier de 120 mm

Un total de 298 vehicule propuse, acoperind întreaga cerință a programului de înzestrare MLI pe șenile al României

Valoare totală a contractului de 2,8 miliarde de euro, rămânând în limita bugetului de 2,9 miliarde de euro aprobat de Parlamentul României și Comisia Europeană

Prețul mediu per unitate de aproximativ 9,5 milioane de euro

Livrare până în 2030, cu un plan de producție etapizat: 58 de unități în 2028, inclusiv 32 asamblate în România; 120 de unități în 2029, produse integral în România; 120 de unități în 2030, produse integral în România

Tranziție la producție localizată, concepută pentru ca peste 90% din totalul unităților să fie fabricate în România

Infrastructură industrială mixtă de producție, disponibilă imediat, stabilită cu un partener industrial local la Petrești, județul Dâmbovița, permițând producția în faza inițială înainte de finalizarea H-ACE Europe

Localizare inițiată la aproximativ 72,7%, cu un plan de atingere a până la 80%, inclusiv componente critice precum motorul și grupul motopropulsor prin transfer de tehnologie; susținut de un Bill of Materials (BOM) detaliat, piesă cu piesă, depus la autoritățile române

Configurație tehnică avansată, inclusiv o arhitectură de turelă de nouă generație, integrarea completă a sistemului de rachete antitanc Spike LR2 și o comunalitate ridicată cu obuzierul K9 „Tunet” și turela Piranha V aflată în serviciu cu Forțele Armate Române, optimizând costurile ciclului de viață și logistica

Lanț de aprovizionare local constituit cu peste 30 de companii românești din domeniile producției, componentelor și tehnologiilor de apărare

1,3 miliarde de euro în investiții directe și transfer de tehnologie, inclusiv facilități de producție pentru K9, MLI-uri, muniție, sisteme fără pilot, rachete de rază medie și lungă și alte capabilități avansate

Impact economic mai larg estimat la 14,4 miliarde de euro și crearea a peste 9.000 de locuri de muncă

Angajamentul de a aloca producția a până la 200 de sisteme terestre pentru programe globale României, asigurând utilizarea pe termen lung dincolo de cererea internă

Jurnalist: Au existat întrebări privind eligibilitatea în cadrul SAFE. Hanwha Aerospace Romania era pe deplin conformă cu cerințele?

Lino Lim: Hanwha Aerospace Romania îndeplinește pe deplin toate cerințele de eligibilitate prevăzute de Regulamentul UE SAFE (UE) 2025/1106, precum și de legislația română relevantă, inclusiv Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 62/2025.

Compania noastră a trecut printr-un screening complet realizat de mai multe autorități române, inclusiv Comisia ISD a Consiliului Concurenței, Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Externe (ANCEX) și Serviciul Român de Informații, în special în domenii legate de autorizarea investițiilor și gestionarea informațiilor sensibile.

În plus, statutul nostru de entitate eligibilă în temeiul Articolului 16 din Regulamentul SAFE a fost confirmat printr-o evaluare juridică independentă realizată de o firmă de avocatură internațională de top, cu expertiză solidă în dreptul UE.

Pe baza acestor procese, suntem convinși că participarea noastră a respectat pe deplin toate cerințele de reglementare și legale aplicabile.

Jurnalist: Având în vedere rezultatul programului MLI, ce se întâmplă cu acest cadru mai larg de investiții?

Lino Lim: Cadrul de investiții pe care l-am dezvoltat a avut un domeniu de aplicare mai larg și un orizont de timp mai îndelungat decât orice program singular. Deși proiectul MLI ar fi putut servi drept catalizator, viziunea de bază și strategia industrială rămân intacte.

Obiectivul nostru a fost întotdeauna acela de a construi un ecosistem de apărare durabil în România, nu de a urmări un contract unic. Elementele centrale, inclusiv producția locală, transferul de tehnologie, dezvoltarea lanțului de aprovizionare și investițiile pe termen lung, sunt concepute pentru a sprijini modernizarea apărării României în timp.

În viitor, rămânem angajați să colaborăm cu Guvernul român și industria locală pentru a identifica căi practice de implementare aliniate cu prioritățile naționale.

Jurnalist: Cum se integrează parteneriatele locale și lanțurile de aprovizionare în strategia dumneavoastră?

Lino Lim: Parteneriatul local și dezvoltarea lanțului de aprovizionare sunt centrale în abordarea noastră. Colaborăm în prezent cu peste 30 de companii românești din domeniile producției, electronicii și tehnologiilor de apărare.

Aceste parteneriate depășesc simpla aprovizionare, sunt construite pe transfer de capabilități, dezvoltare comună și participare industrială pe termen lung. Obiectivul nostru este de a ne asigura că companiile românești joacă roluri semnificative pe parcursul întregului ciclu de viață, de la producție la susținere și viitoare upgrade-uri.

În timp, urmărim să integrăm acest ecosistem în lanțul de aprovizionare global mai larg al Hanwha, conectând România la piețele europene și internaționale de apărare.

Jurnalist: Ce va prezenta Hanwha la BSDA?

Lino Lim: La BSDA, ne vom concentra pe capabilități integrate, multi-domeniu, aliniate cu prioritățile de modernizare ale României.

În domeniul terestru, vom evidenția obuzierul autopropulsat K9 ca parte a unei soluții integrate de foc, alături de platforme blindate de nouă generație. Acordăm o importanță deosebită sistemelor terestre fără pilot, prezentând platforme precum GRUNT, THeMIS-K și Arion SMET pentru misiuni de recunoaștere, logistică și suport de luptă.

Vom prezenta de asemenea capabilități în domeniul apărării aeriene, inclusiv sisteme anti-UAS și soluții de apărare stratificată, precum și foc de precizie, cum ar fi sisteme de rachete cu lansare multiplă.

Dincolo de platforme, vom evidenția tehnologii emergente, inclusiv soluții spațiale bazate pe inteligență artificială și sisteme autonome, demonstrând modul în care capabilitățile viitoare pot fi integrate în arhitectura de apărare a României.

Jurnalist: În final, ce mesaj doriți să transmiteți României?

Lino Lim: Coreea de Sud este una dintre puținele națiuni cu capabilități de apărare testate continuu și investiții susținute în cercetare și dezvoltare. Intenția Hanwha este de a transfera nu doar tehnologie, ci și capacitate industrială pe termen lung către România.

Obiectivul nostru este ca Hanwha Aerospace Romania să evolueze într-o companie națională de apărare de vârf, de care România să fie mândră. Angajamentul nostru față de sprijinirea securității și dezvoltării economice a țării rămâne ferm, construit pe cooperare pe termen lung, încredere reciprocă și creștere industrială susținută.