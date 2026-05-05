Coreea de Sud va investiga incendiul navei din Strâmtoarea Ormuz. Trump dă vina pe atacul iranian

Autoritățile din Coreea de Sud au anunțat, marți, că vor cerceta cauza exploziei și a incendiului de la o navă operată de sud-coreeni, în Strâmtoarea Ormuz, potrivit Reuters.

„Cauza exactă a accidentului va fi stabilită după ce nava va fi remorcată și pagubele vor fi evaluate”, a declarat Ministerul de Externe al Coreei de Sud.

Nava de marfă sub pavilion panamez, operată de Coreea de Sud, era goală și ancorată, când au avut loc, luni, explozia și incendiul.

Ministerul a declarat că nu au existat victime și că incendiul a fost stins. Nava, numită HMM Namu, va fi remorcată într-un port din apropiere, pentru a putea fi evaluate pagubele și a se efectua reparații.

Membrii echipajului au rămas la bordul navei

Un purtător de cuvânt al firmei, care opera nava, a declarat că cei 24 de membri ai echipajului au rămas la bordul navei de transport marfă generală, de 35.000 de tone.

Incendiul izbucnise în sala motoarelor, iar imaginile de pe camerele de supraveghere arătau că acesta fusese stins.

Ministerul Oceanelor și Pescuitului din Coreea de Sud a declarat marți că a cerut navelor coreene din zonă să se mute în locații mai sigure. Guvernul sud-coreean a declarat că 26 de nave sub pavilion sud-coreean au fost blocate în jurul Strâmtorii Ormuz, potrivit aceleiași surse.

Trump dă vina pe Iran

Trump a declarat că Iranul a tras focuri de armă asupra navei și a altor ținte, în timp ce SUA au lansat o operațiune care urmărește deschiderea Strâmtorii Ormuz pentru transportul maritim.

Președintele american a sugerat că ar putea fi momentul pentru Coreea de Sud să se alăture noului său efort de a ajuta la ghidarea navelor blocate, pe calea navigabilă, utilizată, de obicei, pentru a transporta aproximativ o cincime din rezervele mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate. Ministerul de Externe al Coreei de Sud, Ministerul Apărării și biroul prezidențial nu au răspuns imediat solicitării de a comenta declarația lui Donald Trump.

Coreea de Sud a declarat, anterior, că va analiza cu atenție apelul lui Trump către țări, de a desfășura nave militare, pentru a forma o coaliție care să asigure trecerea în siguranță pe calea navigabilă, subliniind totodată că o astfel de mișcare ar necesita aprobare legislativă.