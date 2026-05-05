Doi oameni au murit într-un atac al SUA în Caraibe asupra unei bărci care ar fi transportat droguri la bord

Campania administrației Trump de a distruge nave suspectate de trafic de droguri în apele latino-americane continuă încă de la începutul lunii septembrie și a provocat moartea a cel puțin 188 de persoane în total. Alte atacuri au avut loc în estul Oceanului Pacific, potrivit Associated Press.

În cadrul ultimului atac de luni, Comandamentul Sud al SUA a reiterat declarațiile anterioare, afirmând că a vizat presupușii traficanți de droguri de-a lungul unor rute cunoscute de contrabandă. Acesta a publicat un videoclip pe X în care se vede o barcă deplasându-se pe apă, înainte ca o explozie puternică să cuprindă ambarcațiunea în flăcări.

On May 4, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/8S1feXpSiL — U.S. Southern Command (@Southcom) May 5, 2026

Președintele Donald Trump a declarat că SUA se află într-un „conflict armat” cu cartelurile din America Latină și a justificat atacurile ca fiind o escaladare necesară pentru a opri fluxul de droguri care intră în Statele Unite, dar și „supradozele fatale care curmă viețile americanilor”. Însă administrația sa a oferit puține dovezi în sprijinul afirmațiilor sale privind uciderea „narcoteroriștilor”.

În ciuda conflictului cu Iranul, seria de raiduri s-a intensificat din nou în ultimele săptămâni, demonstrând că măsurile agresive ale administrației Trump, menite să pună capăt „narcoterorismului” din emisfera vestică nu dau semne de încetare. Armata nu a furnizat dovezi că vreuna dintre nave transporta droguri, analizează AP.

Atacurile au început când SUA și-au consolidat cea mai mare prezență militară din regiune din ultimele generații și au avut loc cu câteva luni înainte de raidul din ianuarie, în urma căruia a fost capturat președintele venezuelean de atunci, Nicolás Maduro. Acesta a fost adus la New York pentru a răspunde acuzațiilor de trafic de droguri și a pledat nevinovat.