Soldatul american acuzat că a câștigat la pariuri pe înlăturarea lui Nicolas Maduro pledează nevinovat

Soldatul Gannon Ken Van Dyke, în vârstă de 38 de ani, a pledat în sala de judecată a judecătoarei districtuale americane Margaret Garnett din Manhattan, potrivit The Guardian.

Van Dyke a fost arestat pe 23 aprilie în baza unui rechizitoriu federal care îl acuza de plasarea a 33.000 de dolari în pariuri pe piața de predicții Polymarket între 27 decembrie 2025 și 2 ianuarie 2026, conform cărora Maduro va ieși în curând din funcție și că forțele americane vor intra în curând în Venezuela.

Procurorii au declarat că piețele au atribuit la vremea respectivă probabilități scăzute acestor evenimente, ceea ce a dus la un câștig mare pentru Van Dyke.

Cazul marchează prima dată când Departamentul de Justiție al SUA a depus acuzații de tranzacționare cu informații privilegiate care implică o piață de predicții. Comisia pentru Tranzacționare cu Contracte Futures pe Mărfuri a depus, de asemenea, acuzații civile împotriva militarului.

A fost implicat în executarea raidului

Van Dyke, sergent-major în forțele speciale ale armatei americane, staționat la Fort Bragg în Carolina de Nord, a fost implicat în „planificarea și executarea” raidului din ianuarie care i-a capturat pe Maduro și soția sa, Cilia Flores, au declarat procurorii.

El se confruntă cu cinci capete de acuzare: utilizarea ilegală a informațiilor guvernamentale confidențiale în scop personal, furtul de informații guvernamentale nepublice, fraudă cu mărfuri, fraudă electronică și efectuarea unei tranzacții monetare ilegale.