Un angajat Google este acuzat că a câștigat ilegal peste 1,2 milioane de dolari pe Polymarket folosind informații confidențiale

Un inginer software de la Google a fost pus sub acuzare în Statele Unite după ce autoritățile federale au descoperit că ar fi folosit informații interne confidențiale pentru a câștiga peste 1,2 milioane de dolari pe platforma de pariuri predictive Polymarket, potrivit CBS News.
Sursa foto: picture alliance / dpa
Victor Dan Stephanovici
28 mai 2026, 11:14, Știri externe
Cazul este considerat unul dintre cele mai importante dosare recente legate de insider trading pe platformele de prediction markets și reaprinde dezbaterea despre modul în care astfel de servicii pot fi folosite pentru speculații bazate pe informații nepublice, mai arată CBS News.

Procurorii spun că a folosit date secrete despre căutările Google

Potrivit Departamentului american al Justiției, Michele Spagnuolo, cetățean italian stabilit în Elveția, ar fi accesat anul trecut un instrument intern Google pentru a consulta date confidențiale despre cele mai populare căutări Google din 2025. Ulterior, folosind pseudonimul „AlphaRaccoon”, acesta ar fi plasat pariuri de milioane de dolari pe Polymarket privind persoanele care urmau să apară în clasamentul anual „Year in Search” publicat de Google.

Michele Spagnuolo. Sursa foto: X

Anchetatorii spun că Spagnuolo a pariat inclusiv pe faptul că artistul D4vd va deveni cea mai căutată persoană pe Google în 2025, într-un moment în care piața considera această variantă puțin probabilă. După publicarea oficială a datelor Google, contul său Polymarket ar fi transferat milioane de dolari în criptomonede către alte portofele digitale.

A fost arestat la New York

Autoritățile americane l-au acuzat pe Spagnuolo de fraudă financiară, fraudă electronică și spălare de bani. El a fost arestat miercuri la New York și ulterior eliberat pe cauțiune de 2,25 milioane de dolari. Procurorul federal Jay Clayton a declarat că dosarul transmite „un mesaj vechi de decenii”: angajații nu pot folosi informații confidențiale pentru profit personal pe piețele financiare.

Platforma de predicții Polymarket. Sursa foto: captură video

Google a confirmat că Michele Spagnuolo a fost suspendat și că firma cooperează cu autoritățile federale. Compania susține că inginerul a folosit un instrument intern disponibil angajaților, însă utilizarea datelor confidențiale pentru pariuri reprezintă „o încălcare gravă” a politicilor interne. Potrivit procurorilor, Spagnuolo ar fi plasat aproximativ 25 de pariuri și ar fi mizat în total aproape 2,75 milioane de dolari pe diferite piețe Polymarket legate de căutările Google.

Polymarket devine tot mai controversat

Platforma Polymarket a transmis că a colaborat cu anchetatorii și susține că sistemele sale interne au identificat activitatea suspectă. Compania afirmă că este „prima platformă de prediction markets” a cărei cooperare a dus la acuzații oficiale de insider trading în SUA. Prediction markets au explodat în popularitate în ultimii ani și permit utilizatorilor să parieze pe evenimente politice, economice, sportive sau geopolitice. Criticii spun însă că aceste platforme creează un teren ideal pentru folosirea informațiilor privilegiate, mai ales în cazul evenimentelor militare, politice sau corporative.

Nu este primul scandal major legat de Polymarket

Cazul apare la doar o lună după arestarea unui militar american acuzat că a câștigat peste 400.000 de dolari pariind pe o operațiune militară secretă împotriva fostului lider venezuelean Nicolás Maduro înainte ca aceasta să devină publică. În paralel, congresmeni americani cer deja investigații suplimentare privind posibile rețele de insider trading pe Polymarket și alte platforme similare. Mai multe studii și analize publicate în 2026 au arătat că unele conturi de pe Polymarket au obținut câștiguri neobișnuit de precise în cazul unor evenimente geopolitice și militare sensibile.

