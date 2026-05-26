UE pregătește cea mai mare amendă din istorie pentru Google / Pentru Google, utilizatorii europeni sunt „egoiști”

Uniunea Europeană este pe punctul de a aplica cea mai mare amendă din istorie împotriva Google pentru încălcarea regulilor europene privind concurența digitală.

Suma ar putea ajunge la câteva sute de milioane de euro, iar anunțul oficial ar urma să fie făcut înainte de vacanța de vară, potrivit cotidianului german de afaceri Handelsblatt, care citează surse din cadrul Comisiei Europene.

Ce acuză UE?

Acuzația este, în esență, monopolul și nu e prima oară când companiei i se impută asta.

Google ar fi aranjat rezultatele propriului motor de căutare astfel încât serviciile sale – Shopping, hoteluri, transport, rezultate financiare sau sportive – să apară primele, în detrimentul concurenților.

De exemplu, dacă un utilizator caută un zbor sau un produs, Google i-ar afișa propriile servicii înaintea alternativelor independente, chiar dacă acestea ar fi mai relevante.

Acest comportament încalcă Legea privind piețele digitale (Digital Markets Act – DMA), intrată în vigoare în UE în ultimii ani tocmai pentru a limita puterea marilor companii de tehnologie.

Ce spune Google?

Compania susține că a luat deja măsuri.

Într-o declarație pentru Reuters, Google afirmă că modificările aduse motorului de căutare în conformitate cu DMA reprezintă „cel mai mare pas înapoi din istoria produsului”.

Cu alte cuvinte, compania recunoaște că a schimbat ceva, dar consideră că o face în detrimentul utilizatorilor europeni, în beneficiul unor concurenți pe care îi numește „reclamanți egoiști”. Bruxelles-ul nu pare convins.

De ce e complicat?

Decizia finală îi aparține președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, iar contextul politic o face delicată.

SUA tocmai au încheiat un acord comercial cu UE, iar administrația Trump s-a opus în mod explicit aplicării DMA împotriva companiilor americane, amenințând chiar cu tarife vamale ca represalii.

O amendă record împotriva Google ar putea răci din nou relațiile transatlantice.

Mai mult Google în Google

Ironic, în timp ce negociază cu Bruxelles-ul, Google lucrează la schimbări care ar putea adânci exact problema semnalată de UE. Noua direcție a motorului de căutare presupune răspunsuri generate de inteligența artificială, care să ofere utilizatorilor informații și posibilitatea de a face achiziții direct în Google, fără să mai acceseze alte site-uri.

Cu alte cuvinte, mai mult Google în Google – exact ceea ce UE încearcă să limiteze.