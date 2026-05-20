Modificări uluitoare pe Google Maps: stadioanele lui Real Madrid și Barcelona, redenumite în batjocură

Această funcție interactivă s-a dovedit însă și o vulnerabilitate. Recent, utilizatorii au observat că numele unor stadioane importante din Spania au fost modificate în aplicație, într-o acțiune aparent coordonată, scrie El Economista.

Totul a început când pe rețelele sociale au apărut capturi de ecran care arătau că stadionul Santiago Bernabéu, al echipei Real Madrid, și Camp Nou, al Barcelonei, apăreau cu denumiri ironice sau batjocoritoare la adresa cluburilor și jucătorilor.

De exemplu, stadionul Bernabéu a fost redenumit „Knockout de Tchouaméni”, o referire la un incident recent în care a fost implicat jucătorul francez alături de Fede Valverde. Alte denumiri apărute au fost „Mbappe Dictator” sau „Arbeloa Cono”(n.r. organ sexual feminin).

Google și riscurile asociate unui sistem deschis

În cazul stadionului Barcelonei, numele afișat făcea trimitere la „Negreira”, fost vicepreședinte al Comitetului Tehnic al Arbitrilor, în contextul anchetei privind plățile făcute de clubul catalan de-a lungul a două decenii pentru presupuse favoruri arbitrale.

Totuși, situația nu pare să fie rezultatul unui atac informatic clasic, ci mai degrabă o „glumă” realizată de un număr mare de utilizatori. Google Maps permite propunerea de modificări, iar dacă acestea sunt susținute de suficiente persoane, platforma poate accepta temporar schimbările, într-un mod similar cu funcționarea Wikipedia.

Astfel, incidentul scoate în evidență atât puterea comunității din spatele platformei, cât și riscurile asociate unui sistem deschis, care poate fi ușor manipulat în mod coordonat.