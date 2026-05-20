Prima pagină » Știrile zilei » Modificări uluitoare pe Google Maps: stadioanele lui Real Madrid și Barcelona, redenumite în batjocură

Modificări uluitoare pe Google Maps: stadioanele lui Real Madrid și Barcelona, redenumite în batjocură

Google Maps, una dintre cele mai utilizate aplicații de hărți din lume, este mult mai mult decât un simplu instrument de navigație. Platforma oferă informații despre afaceri, locații, transport și multe altele, iar o mare parte din aceste date provin chiar de la utilizatori, care pot contribui cu sugestii și recenzii.
Modificări uluitoare pe Google Maps: stadioanele lui Real Madrid și Barcelona, redenumite în batjocură
Sursa foto: X
Mădălina Dinu
20 mai 2026, 17:48, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Această funcție interactivă s-a dovedit însă și o vulnerabilitate. Recent, utilizatorii au observat că numele unor stadioane importante din Spania au fost modificate în aplicație, într-o acțiune aparent coordonată, scrie El Economista.

Totul a început când pe rețelele sociale au apărut capturi de ecran care arătau că stadionul Santiago Bernabéu, al echipei Real Madrid, și Camp Nou, al Barcelonei, apăreau cu denumiri ironice sau batjocoritoare la adresa cluburilor și jucătorilor.

De exemplu, stadionul Bernabéu a fost redenumit „Knockout de Tchouaméni”, o referire la un incident recent în care a fost implicat jucătorul francez alături de Fede Valverde. Alte denumiri apărute au fost „Mbappe Dictator” sau „Arbeloa Cono”(n.r. organ sexual feminin).

Google și riscurile asociate unui sistem deschis

În cazul stadionului Barcelonei, numele afișat făcea trimitere la „Negreira”, fost vicepreședinte al Comitetului Tehnic al Arbitrilor, în contextul anchetei privind plățile făcute de clubul catalan de-a lungul a două decenii pentru presupuse favoruri arbitrale.

Totuși, situația nu pare să fie rezultatul unui atac informatic clasic, ci mai degrabă o „glumă” realizată de un număr mare de utilizatori. Google Maps permite propunerea de modificări, iar dacă acestea sunt susținute de suficiente persoane, platforma poate accepta temporar schimbările, într-un mod similar cu funcționarea Wikipedia.

Astfel, incidentul scoate în evidență atât puterea comunității din spatele platformei, cât și riscurile asociate unui sistem deschis, care poate fi ușor manipulat în mod coordonat.

Recomandarea video

Ce „idei privind colaborarea cu Sebastian Ghiță” se discutau în laboratoarele Moscovei
G4Media
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.ro
Mugur Isărescu demontează propaganda lui Bolojan. „România nu a fost și nu este în incapacitate de plată”, o spune răspicat guvernatorul BNR: „Este catastrofic și nu ne face bine”
Gandul
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
“Idei pentru lucru cu Sebastian Ghiță”. Campanie a Moscovei dusă împotriva Maiei Sandu în care apare numele patronului România TV
Libertatea
E oficial! Românii care nu mai pierd bani la concediul medical. Măsura intră în vigoare de la 1 iunie 2026
CSID
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia