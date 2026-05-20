Regele Charles, lovit de „noroc” în Irlanda de Nord: un pescăruș l-a stropit în public

În cea de a doua zi în Irlanda de Nord, din vizita de trei zile, regele Charles al III-lea a fost stropit de un pescăruș: I-a murdărit sacoul și i-a împroșcat și pe ceilalți din jurul său, relatează AP.

Regele a glumit pe seama incidentului. A declarat că „e bine că nu mi-a căzut pe cap”, potrivit unei martore, Irene Marting.

„Se presupune că a fi lovit de un pescăruș e noroc”, a menționat Marting.

A adăugat că „suntem atât de încântați că a venit în Irlanda de Nord să ne vadă și e foarte plăcut să-l vedem în Newcastle.”

Regina Camilla nu a fost prezentă la pățania lui Charles

Charles a fost însoțit de regina Camilla, în vizita de trei zile din Irlanda de Nord. Aceasta nu a fost însă prezentă la pățania regelui, deoarece făcea o vizită separată la Royal Hillsborough. Aici, a încercat să-și toarne o halbă de Guinness la un pub, mai arată sursa.

Regele Charles părea că ar fi anticipat incidentul, mai devreme în cursul zilei, în timpul unei vizite la o cămară alimentară, când a luat un sul de hârtie igienică și a spus că este „foarte important”.