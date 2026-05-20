Politico: cercul de încredere al lui Manfred Weber se restrânge. Șeful său de cabinet tocmai a demisionat

Mâna dreaptă a liderului Partidului Popular European, Manfred Weber, Tom Vandenkendelaere, a demisionat miercuri pentru a accepta un loc de muncă în sectorul privat din Belgia, a declarat o sursă pentru POLITICO.

Vandenkendelaere va părăsi sediul PPE la sfârșitul lunii mai, fără a fi încă stabilit un succesor, lăsând vacantă puternica funcție de șef de cabinet – care implică supravegherea operațiunilor zilnice ale partidului.

El a demisionat pentru a petrece mai mult timp cu familia sa, potrivit a două persoane care au cunoștință de decizie și cărora li s-a acordat anonimatul pentru a vorbi liber.

PPE este atât un partid politic paneuropean, unde a lucrat Vandenkendelaere, cât și un grup în Parlamentul European. Weber conduce ambele zone politice.

Plecarea lui Tom Vandenkendelaere îl lasă pe Weber cu un cerc și mai restrâns de consilieri de încredere.

La începutul anului, strategul său principal și mâna dreaptă de lungă durată în Parlament, Udo Zolleis, și-a părăsit postul pentru a se alătura administrației Parlamentului în calitate de director pentru mediul academic și prospectivă.

Mutarea a lăsat-o pe Ouarda Bensouag în funcția de consilier principal al lui Weber, jonglând între rolul de șef de cabinet al acestuia și cel de secretar general al grupului, rol pe care îl deține din 2024.

Vandenkendelaere a fost europarlamentar belgian între 2014 și 2024 și a fost numit printr-o serie de controverse șef de cabinet de către Weber în septembrie 2024.

Ideea din spatele acestei ultime mișcări a fost de a transfera responsabilitățile operaționale zilnice – cum ar fi finanțele și resursele umane – de la secretarul general (la acea vreme Thanasis Bakolas, care contestase autoritatea lui Weber) la șeful de cabinet, centralizând puterea sub președinte și eliberându-l în același timp pe secretarul general pentru a se concentra mai mult pe politică.