Prima pagină » Știrile zilei » Politico: cercul de încredere al lui Manfred Weber se restrânge. Șeful său de cabinet tocmai a demisionat

Politico: cercul de încredere al lui Manfred Weber se restrânge. Șeful său de cabinet tocmai a demisionat

Tom Vandenkendelaere, șeful de cabinet al liderului PPE, Mandred Weber, a demisionat. Spune că vrea să petreacă mai mult timp cu copiii săi. Dar șeful său din PPE nu a găsit încă un succesor pentru această funcție cheie.
Politico: cercul de încredere al lui Manfred Weber se restrânge. Șeful său de cabinet tocmai a demisionat
Sorina Matei
20 mai 2026, 18:16, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Mâna dreaptă a liderului Partidului Popular European, Manfred Weber, Tom Vandenkendelaere, a demisionat miercuri pentru a accepta un loc de muncă în sectorul privat din Belgia, a declarat o sursă pentru POLITICO.  

Vandenkendelaere va părăsi sediul PPE la sfârșitul lunii mai, fără a fi încă stabilit un succesor, lăsând vacantă puternica funcție de șef de cabinet – care implică supravegherea operațiunilor zilnice ale partidului.

El a demisionat pentru a petrece mai mult timp cu familia sa, potrivit a două persoane care au cunoștință de decizie și cărora li s-a acordat anonimatul pentru a vorbi liber.

PPE este atât un partid politic paneuropean, unde a lucrat Vandenkendelaere, cât și un grup în Parlamentul European. Weber conduce ambele zone politice.

Plecarea lui Tom Vandenkendelaere îl lasă pe Weber cu un cerc și mai restrâns de consilieri de încredere.

La începutul anului, strategul său principal și mâna dreaptă de lungă durată în Parlament, Udo Zolleis, și-a părăsit postul pentru a se alătura administrației Parlamentului în calitate de director pentru mediul academic și prospectivă.

Mutarea a lăsat-o pe Ouarda Bensouag în funcția de consilier principal al lui Weber, jonglând între rolul de șef de cabinet al acestuia și cel de secretar general al grupului, rol pe care îl deține din 2024.

Vandenkendelaere a fost europarlamentar belgian între 2014 și 2024 și a fost numit printr-o serie de controverse șef de cabinet de către Weber în septembrie 2024.

Ideea din spatele acestei ultime mișcări a fost de a transfera responsabilitățile operaționale zilnice – cum ar fi finanțele și resursele umane – de la secretarul general (la acea vreme Thanasis Bakolas, care contestase autoritatea lui Weber) la șeful de cabinet, centralizând puterea sub președinte și eliberându-l în același timp pe secretarul general pentru a se concentra mai mult pe politică.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.ro
Este USR o creație a Securității? Istoricul Marius Oprea readuce în spațiul public o temă mai veche: Dacian Cioloș, unul dintre fondatori, a supravegheat casa Doina Cornea
Gandul
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
România „e invizibilă” în diplomația de la Bruxelles: „Este o strategie intenționată, delegația își păstrează capul plecat”
Libertatea
ANAF schimbă regulile pentru venituri. Ce obligație dispare pentru români din 2026?
CSID
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia