Președintele ungar anunță că refuză să demisioneze anticipat. Conflict președinte – premier la Budpaesta

Președintele ungar spune că refuză să demisioneze anticipat la cererea maghiarilor și noului premier, Peter Magyar.
Sorina Matei
18 mai 2026, 16:18, Politic
Președintele Ungariei, Tamás Szujok, a respins cererea prim-ministrului Péter Magyar de a demisiona anticipat până la 31 mai. Potrivit lui Szujok, în prezent nu există motive constituționale sau legale care să îl oblige să demisioneze.

„Am depus jurământul de a respecta legea fundamentală și de a proteja ordinea constituțională… Mă leagă de întreaga națiune, nu doar de majoritatea sau minoritatea politică”, a declarat președintele ungar într-un interviu acordat index.hu .

În primul său discurs în calitate de prim-ministru al Ungariei, pe 9 mai, Péter Magyar a declarat că Tamás Szujok nu poate rămâne președinte pentru că a încălcat legea și a ignorat abuzurile guvernamentale în sferele socială, politică și financiară. De asemenea, el a afirmat că dl Szujok nu ar trebui să se amestece în „reînnoirea democratică a Ungariei”.

Conform legislației maghiare, președintele este ales de parlament pentru un mandat de cinci ani. Niciun nou guvern nu a cerut anterior demisia șefului statului.

Tamás Szujok a devenit președintele Ungariei în 2024.

“Dacă președintele Republicii și celelalte marionete nu demisionează, vor fi demise printr-un amendament constituțional”, a anunțat Péter Magyar pe 15 aprilie.

