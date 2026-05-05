Unul dintre cei mai puternici directori media din Ungaria s-a oferit să-și cedeze afacerea statului gratuit, acesta fiind cel mai recent semn al schimbării în rândul unora dintre cei mai bogați ai țării, în urma înfrângerii zdrobitoare a lui Viktor Orban în alegerile electorale.

Gyula Balasy, ale cărui companii au primit contracte de publicitate guvernamentală în valoare de sute de milioane de dolari de-a lungul anilor, a prezentat într-un interviu online ceea ce a numit o declarație notarială prin care renunță la proprietatea asupra firmelor evaluate la aproximativ 80 de miliarde de forinți (257 de milioane de dolari).

Noul lider al Ungariei, Peter Magyar , care va depune jurământul sâmbătă, a făcut campanie electorală promițând să elimine clientelismul care a caracterizat cei 16 ani de conducere ai economiei Ungariei de către Orban și să restabilească finanțarea Uniunii Europene înghețată din cauza preocupărilor legate de corupție. Magyar a promis că va audita companiile legate de administrația anterioară și va recupera activele publice furate.

Balasy, cunoscut pentru stilul său de viață extravagant, a părut emoționat când a declarat că conturile bancare ale companiei sale au fost blocate după alegeri. El a spus că nu a comis nicio faptă ilegală și a spus că dorește să asigure bunăstarea angajaților săi renunțând la proprietatea asupra companiilor sale, precum și la investițiile aferente în fonduri de capital privat.

De asemenea, el a exclus mutarea în străinătate, așa cum făcuseră unii oameni de afaceri înainte de alegeri, inclusiv István Tiborcz , ginerele lui Orban.

„M-am născut în această țară, am locuit aici, familia mea este aici”, a declarat Balasy pentru Kontroll.hu, o publicație online deținută de fratele mai mic al lui Magyar, Marton. „Nu am niciun motiv să merg în altă parte.”

Balasy a devenit unul dintre cei mai bogați din Ungaria după ce companiile sale au obținut contracte de stat în valoare de aproape 300 de miliarde de forinți de-a lungul anilor, adesea fiind singurul ofertant în cadrul de achiziții publice în domeniul comunicațiilor al guvernului.

El a supervizat campaniile publicitare ale lui Orban, care îl înfățișau pe finanțatorul și filantropul de origine maghiară George Soros ca pe un geniu sinistru care conspira pentru a-i răsturna guvernul și l-a încadrat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski drept un instigator la război care încearcă să atragă Ungaria într-un război cu Rusia.

UE a suspendat peste 20 de miliarde de dolari din finanțarea sa pentru Ungaria, invocând corupția, inclusiv probleme legate de modul în care au fost derulate achizițiile publice. Ungaria a promis că va acționa rapid pentru a debloca banii prin investigarea corupției și înlăturarea de la putere a susținătorilor loiali lui Orban, inclusiv a procurorului-șef și a înalților judecători.

Ungaria este la egalitate cu Bulgaria în topul celor mai corupte țări din Uniunea Europeană, potrivit Transparency International, spune Bloomberg. Organismul de supraveghere a corupției a citat regimul lui Orban ca exemplu de capturare a statului, când corupția este alimentată de sus în jos, iar autorii sunt protejați de urmărire penală.

Magyar, un fost membru al partidului Orban devenit critic, a părut neimpresionat de ceea ce a numit un interviu „cu lacrimi” acordat lui Balasy, pe care l-a descris într-o postare pe rețelele de socializare de marți drept o fațadă pentru puternicul șef al serviciilor secrete și comunicațiilor premierului, Antal Rogan .

Magyar și-a repetat cuvintele de acum doi ani, când a prezis că sistemul de cumetrie al lui Orban se va „prăbuși mai repede decât cred mulți oameni”, parțial din cauza unei grăbiri pentru negocieri de recunoaștere a vinovăției pentru a limita potențiala pedeapsă cu închisoarea pentru cei considerați odinioară intangibili.

Urmele cutremurului politic din Ungaria deja se resimt în elita de afaceri a Ungariei. Lorinc Meszaros , un prieten apropiat al lui Orban, care a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din țară până când conglomeratul său Opus Nyrt. și-a pierdut aproape jumătate din valoare anul acesta în urma alegerilor, i-a scris maghiarilor pentru a destinde tensiunile, dar viitorul premier l-a respins.

La rândul său, Balasy și-a exprimat îngrijorarea și incertitudinea cu privire la viitorul său, spunând că ar putea fi nevoit să se îndrepte acum către agricultură. Întrebat dacă s-ar fi oferit să renunțe la afacerile sale dacă partidul lui Orban ar fi rămas la putere, Balasy a răspuns: „Nu știu”.