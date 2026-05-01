Prima pagină » Știrile zilei » Surpriza de la Budapesta: Péter Magyar și-a numit cumnatul ministru al Justiției

Péter Magyar continuă tradiția mai puțin glorioasă a nepotismului, care anterior era foarte populară în stânga, numindu-și cumnatul ministru al Justiției, arată Magyar Nemzet.
Sorina Matei
01 mai 2026, 18:15, Politic

Péter Magyar, președintele Partidului Tisza, a anunțat că Márton Mellétheti-Barna, cumnatul său, care anterior a fost avocat al partidului Tisza, va fi ministrul justiției.

Ellenpont a reamintit că viitorul ministru a apărut deja de mai multe ori în culise ale Partidului Tisza. La organizația partidului, Asociația „Fii pentru Schimbare”, Márton Mellétheti-Barna a preluat funcția de președinte al asociației de la Zoltán Tarr în urmă cu câteva luni.

Facebook: Peter Magyar, în stânga cu Gábor Pósfa, ministrul de Interne și în dreapta cu cumnatul său, Márton Meléthei-Barna

Numirea unui membru al familiei este straniu de similară cu logica de putere a guvernelor MSZP-SZDSZ de dinainte de 2010. Organizarea relațiilor politice și de afaceri prin intermediul rețelelor familiale nu este un fenomen nou în stânga maghiară: în ultimele decenii, comentează ziarul.

Márton Ádám Melléthei-Barna este un avocat și politician maghiar, desemnat acum pentru funcția de ministru al justiției în viitorul guvern condus de Péter Magyar.

Márton Ádám Melléthei-Barna a fost ales membru al Adunării Naționale în urma alegerilor parlamentare din 2026. Anterior, a servit ca reprezentant legal al Partidului Tisza. Este avocat, deținând propria firmă de avocatură (Melléthei-Barna Law Firm) și având experiență anterioară la firma internațională Freshfields. A studiat la Universitatea Catolică Pázmány Péter, unde a fost coleg cu Péter Magyar.

Márton Ádám Melléthei-Barna este cumnatul lui Péter Magyar, fiind căsătorit cu sora acestuia din toamna anului 2025. Este tatăl a patru fiice.

În aprilie 2026, Barna a fost o figură vizibilă în cadrul negocierilor parlamentare, însoțindu-l pe Péter Magyar la Parlament. Desemnarea sa în funcția de ministru a fost confirmată oficial pe 30 aprilie 2026.

În viața publică maghiară , Partidul Tisza a fost cel care a întărit așteptarea sporită ca performanța și responsabilitatea, mai degrabă decât rețelele de conexiuni și relațiile dintre șef și frate, să fie cele care ar trebui să decidă atunci când se ocupă de poziții importante, scriu jurnaliștii.

