Surpriza de la Budapesta: Péter Magyar și-a numit cumnatul ministru al Justiției

Péter Magyar, președintele Partidului Tisza, a anunțat că Márton Mellétheti-Barna, cumnatul său, care anterior a fost avocat al partidului Tisza, va fi ministrul justiției.

Ellenpont a reamintit că viitorul ministru a apărut deja de mai multe ori în culise ale Partidului Tisza. La organizația partidului, Asociația „Fii pentru Schimbare”, Márton Mellétheti-Barna a preluat funcția de președinte al asociației de la Zoltán Tarr în urmă cu câteva luni.

Numirea unui membru al familiei este straniu de similară cu logica de putere a guvernelor MSZP-SZDSZ de dinainte de 2010. Organizarea relațiilor politice și de afaceri prin intermediul rețelelor familiale nu este un fenomen nou în stânga maghiară: în ultimele decenii, comentează ziarul.

Márton Ádám Melléthei-Barna este un avocat și politician maghiar, desemnat acum pentru funcția de ministru al justiției în viitorul guvern condus de Péter Magyar.

Márton Ádám Melléthei-Barna a fost ales membru al Adunării Naționale în urma alegerilor parlamentare din 2026. Anterior, a servit ca reprezentant legal al Partidului Tisza. Este avocat, deținând propria firmă de avocatură (Melléthei-Barna Law Firm) și având experiență anterioară la firma internațională Freshfields. A studiat la Universitatea Catolică Pázmány Péter, unde a fost coleg cu Péter Magyar.

Márton Ádám Melléthei-Barna este cumnatul lui Péter Magyar, fiind căsătorit cu sora acestuia din toamna anului 2025. Este tatăl a patru fiice.

În aprilie 2026, Barna a fost o figură vizibilă în cadrul negocierilor parlamentare, însoțindu-l pe Péter Magyar la Parlament. Desemnarea sa în funcția de ministru a fost confirmată oficial pe 30 aprilie 2026.

Pentru mulți, ultima decizie a lui Péter Magyar nu reprezintă începutul unui nou tip de cultură politică, ci mai degrabă continuarea unei vechi tradiții de stânga. Numirile bazate pe legături familiale ridică întotdeauna întrebarea: contează cu adevărat competența profesională sau este mai degrabă loialitatea familială și personală ?