Întâlnire cu miză mare: Peter Magyar merge la Bruxelles pentru discuții cu von der Leyen. Deblocarea fondurilor UE, prioritară. Ce subiecte mai include agenda

Viitorul premier al Ungariei, Peter Magyar, se întâlnește miercuri, la Bruxelles, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru discuții privind deblocarea fondurilor UE înghețate ale Ungariei, inclusiv 10 miliarde de euro pe care Budapesta riscă să le piardă definitiv la sfârșitul lunii august dacă nu realizează reformele necesare.

Potrivit POLITICO, acești bani fac parte din alocarea UE pentru redresarea Ungariei post-Covid-19, însă Comisia a înghețat procesul pe fondul preocupărilor legate de corupție, independența justiției și standardele democratice.

Liderul Partidului Popular European, Manfred Weber, a declarat marți că UE „va trebui să acorde un credit de încredere acestui nou guvern” și că Magyar „își va îndeplini promisiunile, nu pentru că Europa îi cere acest lucru, ci pentru că cetățenii maghiari au cerut aceste schimbări. Și el are un mandat clar”.

Miza vizitei la Bruxelles

O persoană familiarizată cu pregătirile partidului Tisza, condus de Magyar, a declarat, potrivit POLITICO, faptul că formațiunea intenționează să prezinte Comisiei Europene un nou plan național de redresare până la sfârșitul lunii mai. De asemenea, Magyar ar urma să se întâlnească și cu președintele Consiliului European, Antonio Costa.

În acest sens, scopul întâlnirii de miercuri de la Bruxelles este acela ca Magyar să informeze Comisia în legătură cu pregătirile în curs, dar și să fie identificate obiectivele cele mai urgente odată ce Magyar va prelua funcția.

Întâlnirea dintre Magyar și von der Leyen are loc la câteva zile după ce o delegație a Comisiei Europene a mers la Budapesta.

Primul pas pentru deblocarea fondurilor de redresare ale Ungariei este respectarea celor 27 de „super-etape” impuse de UE. Acestea acoperă achizițiile publice, independența justiției și libertatea academică.

Totodată, miza întâlnirii este aceea că Magyar caută o resetare mai amplă a relațiilor cu Bruxelles, care vizează și scutirea de la amenzile zilnice impuse într-un litigiu privind migrația, dar și aprobarea cererilor Ungariei de împrumuturi de miliarde de euro din programul SAFE din partea Comisiei.

În plus, potrivit POLITICO, miza întâlnirii vizează și găsirea unei soluții pentru ca universitățile maghiare să se reîntoarcă în programul Erasmus după ce au fost excluse din cauza preocupărilor legate de libertatea academică.