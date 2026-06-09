Ursula von der Leyen a amintit incidentele cu dronă din România în prezentarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Pe ce se concentrează Comisia

UPDATE Incidentele cu dronă din România, evocate în discursul șefei Comisiei

În declarația de marți privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, președinta Executivului comunitar a amintit și incidentele recente cu dronă din România, de la Galați și din portul Constanța

Declarația integrală a Ursulei von der Leyen:

„Aproape în fiecare zi ne trezim cu același gen de știri. Un alt atac major rusesc asupra orașelor ucrainene, care vizează civilii orbește. De asemenea, ne trezim cu știrile despre drone care încălcă spațiul aerian european. Deasupra țărilor baltice și de-a lungul frontierelor noastre estice. Acum două săptămâni, o dronă s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din România. O alta a explodat în portul Constanța chiar săptămâna trecută. Unii numesc asta escaladare rusească. Eu văd lucrurile diferit. Este simplu și clar: eșec. La patru ani de la începutul invaziei sale la scară largă, Rusia a eșuat în mod clar să subjuge Ucraina. Prețul pe care îl plătește Rusia este din ce în ce mai mare. Și este plătit în primul rând de poporul rus. Ei își jelesc fiii, frații și soții. Și, în același timp, se confruntă cu scăderea nivelului de trai acasă. Inflația este aproape de 6%. Ratele dobânzilor sunt de 14,5%. Taxele cresc. Acesta este costul real al războiului lui Putin pentru cetățenii ruși. Și pe lângă toate acestea, sancțiunile noastre continuă să muște puternic și să afecteze profund. Acestea slăbesc fundamentele economice ale efortului de război al Rusiei.

Sancțiunile au izolat efectiv Rusia de piețele globale de capital. Economia Rusiei încetinește brusc. Creșterea este lentă, în cel mai bun caz. Bugetul este supus unei presiuni tot mai mari. Peste două treimi din activele lichide ale fondului său suveran au dispărut. Veniturile din energie au scăzut cu aproximativ 40% la începutul anului 2026. Sute de nave din flota din umbră a Rusiei au fost vizate de sancțiunile noastre. Controalel privind exporturile privează industria de apărare a Rusiei de tehnologii și componente critice. Așadar, consecvența noastră cu pachetele de sancțiuni dă roade.

Astăzi, prezentăm cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni. Ne concentrăm pe sectoarele cu cel mai mare impact: energie, servicii financiare și criptomonede, comerț – inclusiv pescuit, pentru prima dată – și interzicem intrarea foștilor combatanți ruși în Uniunea Europeană.

În primul rând, în ceea ce privește energia. Conflictul din Orientul Mijlociu și perturbările lanțurilor globale de aprovizionare cu energie au redus o oarecare presiune asupra Rusiei. Așadar, obiectivul pachetului nostru nu putea fi mai clar. Dorim să menținem intensitatea maximă a sancțiunilor noastre. Iar modalitatea de a face acest lucru este de a ne asigura că profiturile Rusiei din vânzările de petrol rămân controlate. Plafonul nostru pentru prețul petrolului are un mecanism de ajustare încorporat pentru a urmări piața. Nu a fost conceput pentru șocuri de piață precum cel cauzat de închiderea Strâmtorii Ormuz. Așadar, propunem pur și simplu să întrerupem ajustarea până în ianuarie anul viitor. Acest lucru va oferi piețelor petroliere timp să se stabilizeze, menținând în același timp presiunea asupra veniturilor Rusiei. În același timp, vom continua să vizăm flota din umbră. Astăzi, propunem includerea pe listă a încă 30 de nave pe lângă cele 632 deja sancționate. Pentru prima dată, vizăm și navele care asistă flota din umbră – oferind servicii de bunkeraj și alte servicii, de exemplu. Și propunem să vizăm infrastructura critică, cum ar fi porturile, aeroporturile, rafinăriile care comercializează sau procesează petrolul rusesc. În cele din urmă, propunem restricționarea vânzării de petroliere GNL (gaz natural lichefiat – n.r.) către Rusia, așa cum am făcut deja pentru petroliere.

În al doilea rând, privind restricțiile financiare și cripto. Extindem interdicțiile noastre privind tranzacțiile la încă 31 de bănci rusești. Și către 20 de bănci, firme sau platforme cripto și comercianți de petrol din țări terțe, cele care au deservit entități și persoane rusești sancționate sau au eludat măsurile noastre. Pentru prima dată, vom introduce posibilitatea unei interdicții totale în țări terțe pentru serviciile de criptoactive. Aceasta va acționa ca un factor de descurajare puternic pentru țările care găzduiesc platforme care ajută Rusia să evite sancțiunile noastre.

În al treilea rând, în ceea ce privește comerțul. Propunem noi restricții la export pentru articolele și tehnologiile utilizate de industria militară a Rusiei. De exemplu, vizăm mai multe metale și aliaje utilizate în sectoarele aerospațial și de apărare. Pentru drone, propunem noi interdicții la export pentru echipamente de asistență la sol și sisteme de bruiaj și lansare, printre altele. De asemenea, propunem noi interdicții la import pentru o serie de bunuri în valoare de 60 de milioane de euro. De exemplu, aceasta acoperă anumite metale, minereuri metalice sau piese auto. Pentru că dorim să blocăm diversificarea Europei departe de importurile rusești.

Și, în final, abordăm unul dintre ultimele sectoare majore nesancționate: pescuitul. Propunem restricții substanțiale la importurile unor produse din pește și o interdicție completă pentru altele, inclusiv cod. Și vom alinia restricțiile comerciale pentru Belarus. Astfel, aceasta nu poate servi drept o poartă din spate pentru comerțul rusesc.

De asemenea, vreau să menționez un punct cheie al acestui nou aspect. Pentru prima dată, propunem să interzicem intrarea în UE oricui a servit în Forțele Armate Ruse de la începutul războiului. Așadar, Europa rămâne interzisă oricui a participat la invazia Ucrainei. Atât de simplu.

În final, în același timp, oferim un sprijin neobosit vecinului nostru curajos, partenerului și viitorului membru al Uniunii Europene, Ucraina. Ieri, am livrat aproape 3 miliarde de euro din Facilitatea pentru Ucraina. Și tot în această lună, vom emite prima plată în cadrul împrumutului nostru de 90 de miliarde de euro către Ucraina. Așadar, până la sfârșitul lunii, vom oferi Ucrainei 6 miliarde de euro pentru drone și peste 3 miliarde de euro în asistență macrofinanciară. Și, bineînțeles, vor urma în curând și alte plăți.

Și, în concluzie: Un lucru pe care îl admir cel mai mult la prietenii noștri ucraineni este hotărârea lor de neclintit de a aparține Uniunii Europene. Este impresionant. Ei realizează reformă după reformă în timp ce orașele lor sunt atacate. În timp ce cerul de deasupra lor este plin de fum. În timp ce sirenele de raid aerian răsună în toată țara. În ciuda tuturor acestor lucruri, ei fac progrese extraordinare. Evident, Ucraina a livrat. Așadar, acum este momentul să livrăm și noi. Și acum avem oportunitatea istorică de a face acest lucru. În următoarele zile, vom deschide primul cluster cu Ucraina și Republica Moldova. Practic, aceasta deschide ușa către următoarea fază a procesului de aderare: începerea oficială a negocierilor de aderare. Și nu trebuie să vă spun că Comisia este pe deplin pregătită să sprijine Ucraina pe drumul său către Uniunea Europeană, unde îi este locul”, a declarat Ursula von der Leyen, conform informării Comisiei.