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Președintele Federației Internaționale de Șah se suspendă din funcție după noile sancțiuni UE împotriva Rusiei

Președintele Federației Internaționale de Șah (FIDE), rusul Arkady Dvorkovich, a anunțat că își suspendă voluntar exercitarea atribuțiilor, după ce Uniunea Europeană l-a inclus pe lista celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei în legătură cu invazia în Ucraina.
Președintele Federației Internaționale de Șah se suspendă din funcție după noile sancțiuni UE împotriva Rusiei
sursă foto: Stringer / Anadolu Agency
Petre Apostol
24 iul. 2026, 02:23, Sport
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Într-un comunicat publicat joi seară de FIDE, Dvorkovich a calificat decizia drept „ilegală și nedreaptă” și a anunțat că o va contesta.

„Vreau să afirm fără echivoc că consider această decizie ilegală și nedreaptă și că ea va fi contestată imediat prin toate mijloacele posibile. Sunt încrezător că justiția va prevala”, a transmis acesta.

Pachetul de sancțiuni vizează 170 de entități și 48 de persoane și include măsuri precum înghețarea activelor, interdicții de călătorie și restricții privind tranzacțiile.

Fost viceprim-ministru al Rusiei și președinte al FIDE din 2018, Dvorkovich a explicat că, până la o decizie definitivă a instanțelor sau până la modificarea sancțiunilor, măsurile impuse de UE și Elveția ar putea afecta activitatea federației.

„Aceste sancțiuni ar putea împiedica funcționarea stabilă a FIDE, motiv pentru care am decis să suspend voluntar exercitarea puterilor și atribuțiilor mele de președinte al FIDE, cu efect imediat și pentru întreaga perioadă în care rămân supus sancțiunilor în baza legislației Uniunii Europene și a Elveției”, se arată în declarația sa.

Viswanathan Anand preia interimatul la conducerea FIDE

Potrivit Cartei FIDE, atribuțiile de președinte vor fi preluate de vicepreședintele organizației, fostul campion mondial Viswanathan Anand, care va exercita funcția de președinte interimar.

Dvorkovich și-a exprimat încrederea că organizația își va continua activitatea fără sincope.

„Cred în Consiliul FIDE și sunt convins că acesta și administrația federației vor depăși toate provocările și vor face tot posibilul pentru a asigura continuitatea activității FIDE, a competițiilor și a programelor sale sociale”, a afirmat el.

Consiliul FIDE a anunțat că a aprobat și ratificat suspendarea voluntară a lui Dvorkovich. În această perioadă, acesta „nu va exercita responsabilitățile, atribuțiile, drepturile și prerogativele prevăzute de Carta FIDE” și nu va putea acționa în calitate de persoană care controlează federația sau activele acesteia, atât timp cât sancțiunile impuse de Uniunea Europeană și Elveția rămân în vigoare.

Suspendarea intervine cu doar câteva luni înaintea alegerilor pentru conducerea FIDE. Dvorkovich anunțase luna trecută că va candida pentru un nou mandat de președinte, scrutinul urmând să aibă loc în cadrul Adunării Generale a FIDE, organizată în septembrie, cu ocazia Olimpiadei de Șah de la Samarkand, în Uzbekistan.

Federația Internațională de Șah a suspendat Rusia, la 10 iunie, în urma unei decizii a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (CAS).

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