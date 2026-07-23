UE a ajuns la un acord politic privind al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după deblocarea opoziției Greciei

Potrivit a doi diplomați, noul pachet include înghețarea pentru 12 luni a plafonului de preț aplicat petrolului rusesc, precum și o derogare valabilă un an care permite transferul gazului natural lichefiat (GNL) rusesc către țări terțe, cu posibilitatea reînnoirii automate.

„Statele membre au dat dovadă de solidaritate față de Grecia și este de așteptat ca Grecia să procedeze la fel în viitor”, a declarat unul dintre diplomații europeni.

Acordul vine după ce Grecia a blocat anterior adoptarea noilor sancțiuni, solicitând garanții privind protejarea intereselor sale în sectorul transportului maritim.

Atena și-a exprimat îngrijorarea că modificările propuse privind plafonul de preț al petrolului rusesc ar putea afecta competitivitatea flotei comerciale elene.

După compromisul obținut, lucrările tehnice asupra pachetului de sancțiuni vor fi finalizate, iar procedura scrisă pentru adoptarea oficială a măsurilor urmează să fie lansată în cursul după-amiezii de joi.