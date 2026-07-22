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Reprezentanții UE se întâlnesc pentru a negocia al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Reprezentanții Uniunii Europene se întâlnesc astăzi pentru a negocia al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.
Reprezentanții UE se întâlnesc pentru a negocia al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei
Hepta/Mediafax Foto
Maria Nițu
22 iul. 2026, 08:12, Știri externe
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Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc miercuri pentru a încerca să ajungă la un acord privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, impus ca răspuns la invazia din Ucraina, potrivit POLITICO și Reuters.

Conform diplomaților europeni, în tot acest proces de a ajunge la un consens, principalul obstacol în calea adoptării noilor măsuri este poziția Greciei.

Noul pachet de sancțiuni vizează în special sectorul bancar al Rusiei, pentru că Uniunea Europeană vrea să pună presiune asupra sistemului financiar al Moscovei. Totuși, Grecia cere relaxarea restricțiilor propuse privind transportul gazului natural lichefiat (GNL) rusesc.

Țara susține că interzicerea transferului de GNL rusesc nu ar reduce veniturile Moscovei, ci de fapt ar muta doar această activitate către operatori din afara Uniunii Europene.

Grecia este unul dintre cei mai importanți transportatori de GNL din lume și lider pe piața europeană, concurând cu state precum Japonia, China și SUA.

Diplomații europeni sperau că, odată cu retragerea lui Viktor Orbán din negocierile privind acest dosar, adoptarea noilor sancțiuni va fi mai ușoară.

Dar surpriza este că divergențele dintre statele membre au reapărut, iar Comisia Europeană încearcă acum să elimine posibilitățile prin care Rusia continuă să obțină venituri din energie.

Noi măsuri pentru bănci și criptomonede

După deconectarea principalelor bănci rusești de la sistemul SWIFT în 2022, multe companii au continuat să facă tranzacții prin intermediul unor instituții financiare mai mici sau prin rețele de criptomonede.

Noul pachet de sancțiuni include aproximativ 215 persoane și entități, dintre care 94 sunt instituții financiare. Aproape 90 dintre acestea sunt bănci, ceea ce ar ridica la peste 100 numărul total al băncilor rusești sancționate de Uniunea Europeană.

Potrivit unui raport al serviciului european de informații, consultat de Reuters, Rusia s-ar putea confrunta cu o criză bancară gravă. Noile sancțiuni sunt cele care ar putea amplifica presiunea asupra economiei.

Autoritățile de la Moscova au respins însă toate aceste avertismente.

Pe lângă măsurile împotriva băncilor, Comisia Europeană propune și menținerea, pentru încă șase luni, a plafonului de preț pentru petrolul rusesc la 44,10 dolari pe baril. Acest plafon fusese redus anul trecut de la 60 de dolari și urma să fie revizuit în această perioadă.

Statele membre au convenit săptămâna trecută să amâne această revizuire până pe 23 iulie, în speranța că vor ajunge la un acord privind întregul pachet de sancțiuni.

Oficialii europeni avertizează că o majorare a plafonului, din cauza problemelor din Orientul Mijlociu, ar putea aduce venituri noi importante Rusiei.

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