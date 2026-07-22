UE retrage 2 milioane de euro Bienalei de la Veneția după redeschiderea pavilionului Rusiei

Decizia a fost luată de Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură, care administrează programele europene de finanțare. În total, Bienala pierde 2 milioane de euro, fonduri care urmau să acopere activitățile instituției până în 2028, scrie publicația italiană Il Post.

Pavilionul Rusiei, închis după invazia Ucrainei

Rusia nu a mai participat la Bienala de la Veneția din 2022, după declanșarea războiului din Ucraina și valul de sancțiuni adoptate de Uniunea Europeană.

În acest an, conducerea Bienalei a decis însă redeschiderea pavilionului rus, în ciuda opoziției exprimate de numeroase state membre ale UE.

Înainte de inaugurarea expoziției, majoritatea țărilor din Uniunea Europeană au transmis o scrisoare comună de protest, cerând organizatorilor să renunțe la această decizie.

Bruxelles-ul: decizia contravine sancțiunilor împotriva Rusiei

Comisia Europeană a avertizat că participarea Rusiei ridică probleme în raport cu regimul de sancțiuni europene.

Executivul european a argumentat că pavilionul este finanțat de statul rus, iar reluarea participării sale poate intra în conflict cu regulile adoptate după invazia Ucrainei.

După acest avertisment, Comisia a recomandat suspendarea finanțării europene, iar Agenția Executivă pentru Educație și Cultură a decis retragerea definitivă a celor 2 milioane de euro.

Italia s-a distanțat de decizia Bienalei

Ministrul italian al Culturii, Alessandro Giuli, a declarat că s-a opus redeschiderii pavilionului rus, însă a precizat că Bienala de la Veneția este o instituție autonomă, iar Guvernul italian nu poate interveni în deciziile sale artistice. În același timp, Italia nu s-a alăturat scrisorii de protest semnate de majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene.

Una dintre cele mai importante expoziții de artă din lume

Fondată în urmă cu peste un secol, Bienala de la Veneția este considerată unul dintre cele mai influente evenimente dedicate artei contemporane, reunind la fiecare ediție zeci de pavilioane naționale și sute de artiști din întreaga lume. Decizia Bruxelles-ului reprezintă unul dintre cele mai ferme semnale transmise până acum împotriva reluării participării oficiale a Rusiei la marile evenimente culturale europene.