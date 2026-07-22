Prima pagină » Știri externe » UE retrage 2 milioane de euro Bienalei de la Veneția după redeschiderea pavilionului Rusiei

UE retrage 2 milioane de euro Bienalei de la Veneția după redeschiderea pavilionului Rusiei

Uniunea Europeană a retras finanțarea acordată Bienalei de la Veneția, una dintre cele mai prestigioase expoziții de artă contemporană din lume, după decizia organizatorilor de a redeschide pavilionul Rusiei.
UE retrage 2 milioane de euro Bienalei de la Veneția după redeschiderea pavilionului Rusiei
Victor Dan Stephanovici
22 iul. 2026, 06:42, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Decizia a fost luată de Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură, care administrează programele europene de finanțare. În total, Bienala pierde 2 milioane de euro, fonduri care urmau să acopere activitățile instituției până în 2028, scrie publicația italiană Il Post.

Pavilionul Rusiei, închis după invazia Ucrainei

Rusia nu a mai participat la Bienala de la Veneția din 2022, după declanșarea războiului din Ucraina și valul de sancțiuni adoptate de Uniunea Europeană.

În acest an, conducerea Bienalei a decis însă redeschiderea pavilionului rus, în ciuda opoziției exprimate de numeroase state membre ale UE.

Înainte de inaugurarea expoziției, majoritatea țărilor din Uniunea Europeană au transmis o scrisoare comună de protest, cerând organizatorilor să renunțe la această decizie.

Bienala Veneția -pavilionul Rusiei. Sursa foto: X

Bruxelles-ul: decizia contravine sancțiunilor împotriva Rusiei

Comisia Europeană a avertizat că participarea Rusiei ridică probleme în raport cu regimul de sancțiuni europene.

Executivul european a argumentat că pavilionul este finanțat de statul rus, iar reluarea participării sale poate intra în conflict cu regulile adoptate după invazia Ucrainei.

După acest avertisment, Comisia a recomandat suspendarea finanțării europene, iar Agenția Executivă pentru Educație și Cultură a decis retragerea definitivă a celor 2 milioane de euro.

Italia s-a distanțat de decizia Bienalei

Ministrul italian al Culturii, Alessandro Giuli, a declarat că s-a opus redeschiderii pavilionului rus, însă a precizat că Bienala de la Veneția este o instituție autonomă, iar Guvernul italian nu poate interveni în deciziile sale artistice. În același timp, Italia nu s-a alăturat scrisorii de protest semnate de majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene.

Una dintre cele mai importante expoziții de artă din lume

Fondată în urmă cu peste un secol, Bienala de la Veneția este considerată unul dintre cele mai influente evenimente dedicate artei contemporane, reunind la fiecare ediție zeci de pavilioane naționale și sute de artiști din întreaga lume. Decizia Bruxelles-ului reprezintă unul dintre cele mai ferme semnale transmise până acum împotriva reluării participării oficiale a Rusiei la marile evenimente culturale europene.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.ro
A fost arestat unul dintre sabotorii ucraineni care au aruncat în aer conductele Nord Stream pe 26 septembrie 2022
Gandul
DOLIU la Hollywood! Actrița din Godzilla a murit la doar 18 ani
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport
Judecătorii și procurorii, arși la buzunar pe noua lege a salarizării. Diminuare de până la 15.000 de lei
Libertatea
După luni de încercări, două zodii vor cunoaște succesul. Ce le rezervă astrele după data de 7 august
CSID
Ford lansează două noi ediții pentru SUV-ul produs la CRAIOVA. Noutățile gamei PUMA
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia