Bilanțul cutremurelor din Venezuela depășește 5.300 de morți. Peste 23.000 de oameni fără locuințe

Cele două seisme, cu magnitudinile de 7,2 și 7,5, au afectat nordul țării, în special statul de coastă La Guaira, situat în apropierea capitalei din Venezuela, Caracas. Noul bilanț indică 5.346 de decese, potrivit AFP. Numărul răniților rămâne la 16.740.

Echipele de intervenție și voluntarii continuă operațiunile de căutare în La Guaira, unde încearcă să recupereze trupurile victimelor de sub clădirile prăbușite.

Potrivit autorităților, cel puțin 23.122 de persoane au rămas fără locuințe și trăiesc în tabere improvizate amenajate pe stadioane, în piețe sau pe trotuare, multe dintre acestea fără acces la apă curentă și grupuri sanitare.

Președintele interimar din Venezuela, Delcy Rodríguez, a anunțat că aproximativ 200 de familii sinistrate au primit apartamente într-un complex de locuințe sociale din Caracas. Totodată, a promis că alte 4.000 de locuințe vor fi repartizate victimelor până la sfârșitul acestui an.

Datele oficiale arată că peste 850 de clădiri au fost avariate, dintre care 190 s-au prăbușit complet.

Autoritățile venezuelene nu au comunicat un bilanț al persoanelor dispărute. La două zile după dezastru, ONU estima că numărul acestora ar putea ajunge la 50.000, în timp ce alte evaluări recente indică un total de aproximativ 10.000 de persoane dispărute.