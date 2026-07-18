Cutremurele din Venezuela: Bilanțul victimelor a depășit 5.000 de morți. Sprijinul financiar extern crește pentru reconstrucție

Bilanțul victimelor cutremurelor cu magnitudinile de 7.2 și 7.5 produse în nordul Venezuelei la finalul lunii iunie a depășit borna tragică de 5.000 de morți, potrivit președintelui Adunării Naționale, Jorge Rodriguez, citat de AFP.

Autoritățile au anunțat că alte 16.740 de persoane au fost rănite în urma dezastrului. Numărul persoanelor dispărute nu a fost comunicat oficial, însă o estimare realizată de Organizația Națiunilor Unite indică faptul că acesta ar putea ajunge la aproximativ 50.000.

Seismele au provocat distrugeri majore, sute de clădiri fiind grav avariate, multe altele prăbușindu-se complet.

În prezent, aproape 20.000 de persoane rămase fără locuințe sunt adăpostite în tabere improvizate amenajate pe stadioane, în piețe publice și pe străzi.

Susținerea externă

În contextul tragediei care afectează statul sud-american, instituțiile internaționale au accentuat eforturile de sprijinire financiară a reconstrucției.

Fondul Monetar Internațional a deblocat 346 de milioane de dolari, pentru susținerea efortului, fonduri care fuseseră anterior înghețate.

Delcy Rodriguez, președinta interimară, a anunțat că banii vor fi utilizați pentru sprijinirea familiilor afectate, reconstruirea locuințelor, refacerea infrastructurii și restabilirea serviciilor publice esențiale.

Uniunea Europeană a anunțat miercuri un nou pachet de sprijin umanitar în valoare de 20 de milioane de euro pentru Venezuela. Din suma totală, 10 milioane de euro sunt disponibile imediat pentru ajutor umanitar, iar alte 10 milioane de euro, după aprobarea Autorității Bugetare, vor fi direcționate către operațiuni de căutare și salvare, echipe medicale și alți experți, dar și pentru livrarea de ajutoare materiale.