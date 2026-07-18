Rusia: 7 morți și 24 de răniți în atacul cu drone ucrainene asupra unui centru logistic

Bilanțul atacului cu drone ucrainene asupra unui centru logistic din Rusia a crescut la șapte morți. Alte 24 de persoane au fost rănite, potrivit guvernatorului regiunii Tambov, Evgheni Pervyshov.

Atacul a vizat un centru logistic al companiei Wildberries, din orașul Kotovsk, vestul Rusiei. Potrivit guvernatorului Evgheni Pervyshov, șapte angajați aflați în tura de noapte au murit după ce dronele au lovit centrul.

Russia. Following explosions in the city of Kotovsk, Tambov Oblast, a fire broke out at a Wildberries warehouse. Evacuation is underway. Last night, an attack occurred in Kotovsk (Tambov Oblast), resulting in a massive fire following explosions at the Wildberries warehouse… pic.twitter.com/PSKLkANKQC — Jarek (@Jarek2025) July 18, 2026

Alte 24 de persoane au fost rănite, a precizat oficialul într-o postare pe Telegram, conform AFP.

La depozitul lovit a izbucnit un incendiu, stins ulterior de pompieri, care continuă să lucreze la fața locului.

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Regiunea Moscovei a fost ținta a peste 370 de drone în timpul nopții, potrivit primarului capitalei, Serghei Sobianin.

Acesta a scris pe Telegram că majoritatea dronelor a fost doborâtă de la distanță de apărarea antiaeriană. 64 de drone au fost distruse chiar în apropierea Moscovei, a adăugat primarul.

Ucraina și-a intensificat, în ultimele luni, atacurile pe teritoriul rus. Ținta preferată rămâne infrastructura logistică și cea legată de hidrocarburi. Kievul urmărește astfel să limiteze finanțarea războiului de către Moscova.