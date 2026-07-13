Prima pagină » Știri externe » Incendiu într-o zonă industrială din Rusia după un atac ucrainean

Incendiu într-o zonă industrială din Rusia după un atac ucrainean

Un atac ucrainean în apropierea orașului rus Stavropol (sud-vest) a provocat un incendiu într-o zonă industrială, fără victime până în prezent, a declarat luni guvernatorul regional.
Incendiu într-o zonă industrială din Rusia după un atac ucrainean
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: captură video X
Laurentiu Marinov
13 iul. 2026, 04:49, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Un atac al dronelor inamice în apropiere de Stavropol este respins. Atacul a declanșat un incendiu în zona industrială a satului Veazniki, din districtul Șpakovski”, a scris guvernatorul Vladimir Vladimirov pe Telegram, potrivit Le Figaro. El a adăugat că până acum nu au fost raportate victime.

La Moscova, primarul Serghei Sobianin a raportat că 11 drone au fost doborâte peste noapte în timp ce se îndreptau spre capitală.

Ucraina și-a intensificat recent atacurile împotriva Rusiei, vizând în special infrastructura de hidrocarburi, în încercarea de a paraliza capacitatea Moscovei de a-și finanța efortul de război.

Rusia, la rândul ei, continuă să atace Ucraina zilnic, la mai bine de patru ani de la începerea celui mai grav conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial, care până acum nu a avut nicio soluție diplomatică.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de des ieșiți la restaurant? Cât cheltuiți de obicei și cum alegeți restaurantul?
G4Media
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
GSP.ro
Opt tone de varză murată, descoperite în gropi săpate în pământ într-o localitate din Dâmbovița. Marfa va fi distrusă
Gandul
Simona Halep și Dorin Mateiu și-au oficializat relația la Wimbledon. După escapada din Mykonos, a venit și confirmarea!
Cancan
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de nerecunoscut!”
Prosport
Precizările făcute de Comisia Europeană în cazul azilelor ilegale din Bihor, înainte ca magistrații Curții de Apel București să ia decizia în cazul lui Viorel Pașca
Libertatea
Secretul longevității lui Lionel Messi. La ce a renunțat complet legenda Argentinei să joace la cel mai înalt nivel și la 38 de ani
CSID
Dacia DUSTER de Japonia, produsă în INDIA: Cu ce dotări vine Nissan Tekton?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da