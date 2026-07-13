Incendiu într-o zonă industrială din Rusia după un atac ucrainean

„Un atac al dronelor inamice în apropiere de Stavropol este respins. Atacul a declanșat un incendiu în zona industrială a satului Veazniki, din districtul Șpakovski”, a scris guvernatorul Vladimir Vladimirov pe Telegram, potrivit Le Figaro. El a adăugat că până acum nu au fost raportate victime.

La Moscova, primarul Serghei Sobianin a raportat că 11 drone au fost doborâte peste noapte în timp ce se îndreptau spre capitală.

Ucraina și-a intensificat recent atacurile împotriva Rusiei, vizând în special infrastructura de hidrocarburi, în încercarea de a paraliza capacitatea Moscovei de a-și finanța efortul de război.

Rusia, la rândul ei, continuă să atace Ucraina zilnic, la mai bine de patru ani de la începerea celui mai grav conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial, care până acum nu a avut nicio soluție diplomatică.