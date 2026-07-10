12 persoane au murit într-un incendiu de pădure în Spania

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, și-a arătat compasiunea și a transmis condoleanțe familiilor victimelor.„O tristețe și o dezolare imensă în fața consecințelor teribile ale incendiului care a afectat provincia Almería ”, a reacționat premierul Pedro Sanchez la X, cerând „o mare prudență”, potrivit Le Figaro.

Anterior, autoritățile regionale au raportat șase decese, specificând că „decesele au avut loc într-un cătun din apropierea orașului Bédar, iar unele cadavre au fost găsite în vehicule ”. Aproximativ 150 de pompieri și cinci autocisterne cu apă au fost mobilizate în noaptea de joi până vineri, potrivit aceleiași surse.

„Șase persoane au murit în incendiul de pădure izbucnit în această după-amiază în municipiul Los Gallardos, conform confirmării serviciilor de salvare, au declarat serviciile regionale într-un comunicat.

Autorități regionale au activat „faza de urgență 2 a planului de stingere a incendiilor” peste noapte, „din cauza situației în evoluție și a potențialului ridicat al incendiului”, se arată în comunicat. Unitatea Militară de Urgență (UME), dedicată celor mai critice situații, „va fi desfășurată în zona în următoarele ore”, au mai declarate.

Locuitorii din zonă au fost evacuați

Locuitorii mai multor cartiere au fost evacuați din cauza incendiului, iar o femeie cu arsuri și o altă persoană care s-a intoxicat după ce a inhalat fum au fost duse la un spital local. „Alte patru persoane au fost tratate la fața locului pentru probleme respiratorii și arsuri minore”, au declarat autoritățile regionale din Andaluzia. Aproximativ cincizeci de persoane sunt cazate într-un centru cultural, iar mai multe drumuri au fost închise din cauza incendiului.

Numărul de urgență „a gestionat peste 150 de apeluri de la cetățeni care au raportat incendiul; primele au indicat că flăcările se află la kilometrul 511 al (Rutei) N-340A. drumului ”, se arată în concluzie în comunicat.

Un val de căldură a cuprins Spania

Un val de căldură se răspândește în prezent în Spania, iar mai multe zone din Andaluzia au fost plasate în alertă portocalie în ultimele zile.

În 2025, peste 393.000 de hectare au fost devastate de flăcări în Spania, potrivit Sistemului European de Informații privind Incendiile Pădurii (EFFIS), acesta fiind cel mai grav incendiu din istoria recentă a țării.