Cauza incendiului care a distrus beach barurile H2O și Crazy din Mamaia. Flăcările au mistuit 600 de metri pătrați

Incendiul a fost semnalat în jurul orei 03:30, în zona plajei H2O. La sosirea pompierilor, focul se manifesta generalizat, cu flăcări violente care cuprinseseră întreaga suprafață a celor două construcții.

Intervenția a fost îngreunată de intensitatea incendiului și de vântul puternic, care a favorizat propagarea rapidă a flăcărilor, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea.

Cinci autospeciale și 24 de pompieri au intervenit

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate cinci autospeciale, un echipaj SMURD și 24 de pompieri militari.

În primă fază, autoritățile au anunțat că focul cuprinsese un singur beach bar, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. Ulterior, flăcările s-au extins la cea de-a doua construcție, suprafața totală afectată ajungând la aproximativ 600 de metri pătrați.

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Incendiul a fost lichidat în jurul orei 07:00, după mai bine de trei ore de intervenție continuă. Nu au fost înregistrate victime.

Scurtcircuit la un tablou electric, cauza probabilă

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, pompierii au stabilit că incendiul ar fi fost provocat de un scurtcircuit produs la un tablou electric.

„Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric produs la un tablou electric”, a transmis ISU Constanța.

Al doilea incendiu major la un beach bar din Mamaia în mai puțin de două luni

Un alt incendiu puternic a avut loc în luna mai la beach barul clubului Argo, aflat tot în nordul stațiunii Mamaia.

Construcția a ars atunci pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați. Nici în acel caz nu au existat victime, iar pompierii au stabilit drept cauză probabilă tot un scurtcircuit electric.