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Incendiu major de vegetație în Munții Pirinei. Flăcările ar putea afecta desfășurarea Turului Franței / Etapa de luni din Turul Franței va fi „adaptată” și „fără spectatori”

Un incendiu izbucnit în Munții Pirinei ar putea afecta desfășurarea Turului Franței. O decizie privind menținerea evenimentului va fi luată „până la sfârșitul zilei”. Etapa de luni din Turul Franței va fi „adaptată” și „fără spectatori”.
Incendiu major de vegetație în Munții Pirinei. Flăcările ar putea afecta desfășurarea Turului Franței / Etapa de luni din Turul Franței va fi „adaptată” și „fără spectatori”
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Ioana Târziu
05 iul. 2026, 19:49, Sport
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UPDATE: Etapa de luni va fi „adaptată” și „fără spectatori”

În cele din urmă, prefectura a decis că Etapa Turului Franței programată luni va fi „adaptată” și „fără spectatori”, din cauza incendiilor majore care mistuie în prezent Pirineii Orientali.

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Știre inițială:

Un incendiu major de vegetație a izbucnit în Munții Pirinei Orientali, potrivit AFP.

Incendiul care arde în prezent a mistuit deja aproximativ 1500 de hectare.

Incendiul, în apropiere de zona unde e așteptată sosirea Turului Franței

Flăcările sunt situate la aproximativ 70 de kilometri de Les Angles. Aici, este așteptată sosirea etapei a treia a Turului Franței, potrivit sursei citate.

Sosirea este programată să înceapă la prânz din Granollers, Spania, în jurul orei 17:00 ora locală.

O decizie va fi luată „până la sfârșitul zilei”, cu privire la menținerea sau nu a celei de-a treia etape a Turului Franței. Aceasta urmează să se încheie luni, 6 iulie, în Pirineii Orientali.

„Vom lua o decizie până la sfârșitul zilei”

„Acesta este un subiect la care lucrăm în această după-amiază. Vom putea lua o decizie până la sfârșitul zilei”, a declarat Pierre Regnault de la Mothe, prefectul departamentului Pirineilor Orientali.

Deocamdată, cel mai temut scenariu nu s-a materializat. Incendiul nu a ajuns în masivul Aspres, care este foarte greu accesibil.

„Cu toate acestea, sub influența căldurii, a vântului de tramontan și a umidității scăzute, incendiul și-a recăpătat intensitatea pe flancurile drept și stâng ”, a declarat prefectul, conform sursei citate.

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