Incendiu major de vegetație în Munții Pirinei. Flăcările ar putea afecta desfășurarea Turului Franței / Etapa de luni din Turul Franței va fi „adaptată” și „fără spectatori”

UPDATE: Etapa de luni va fi „adaptată” și „fără spectatori”

În cele din urmă, prefectura a decis că Etapa Turului Franței programată luni va fi „adaptată” și „fără spectatori”, din cauza incendiilor majore care mistuie în prezent Pirineii Orientali.

Știre inițială:

Un incendiu major de vegetație a izbucnit în Munții Pirinei Orientali, potrivit AFP.

Incendiul care arde în prezent a mistuit deja aproximativ 1500 de hectare.

Incendiul, în apropiere de zona unde e așteptată sosirea Turului Franței

Flăcările sunt situate la aproximativ 70 de kilometri de Les Angles. Aici, este așteptată sosirea etapei a treia a Turului Franței, potrivit sursei citate.

Sosirea este programată să înceapă la prânz din Granollers, Spania, în jurul orei 17:00 ora locală.

O decizie va fi luată „până la sfârșitul zilei”, cu privire la menținerea sau nu a celei de-a treia etape a Turului Franței. Aceasta urmează să se încheie luni, 6 iulie, în Pirineii Orientali.

„Vom lua o decizie până la sfârșitul zilei”

„Acesta este un subiect la care lucrăm în această după-amiază. Vom putea lua o decizie până la sfârșitul zilei”, a declarat Pierre Regnault de la Mothe, prefectul departamentului Pirineilor Orientali.

Deocamdată, cel mai temut scenariu nu s-a materializat. Incendiul nu a ajuns în masivul Aspres, care este foarte greu accesibil.

„Cu toate acestea, sub influența căldurii, a vântului de tramontan și a umidității scăzute, incendiul și-a recăpătat intensitatea pe flancurile drept și stâng ”, a declarat prefectul, conform sursei citate.