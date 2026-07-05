Valul de căldură pune presiune pe Turul Franței. Incendiile complică startul cursei

Temperaturile au ajuns până la 44 de grade Celsius în mai multe zone aflate pe traseul primelor etape. Căldura extremă a favorizat izbucnirea mai multor incendii de vegetație, de ambele părți ale graniței franco-spaniole.

Potrivit organizatorilor, nicio etapă nu a fost anulată până acum din cauza incendiilor sau a caniculei în istoria de 113 ani a Turului Franței, relatează cyclinguptodate.com.

Directorul de traseu Thierry Gouvenou a declarat însă că situația actuală este diferită față de valurile de căldură din anii anteriori. „Este o preocupare majoră pentru noi. Am mai avut valuri de căldură, dar situația este mult mai gravă acum, pentru că solul este deja extrem de uscat după temperaturile excepțional de ridicate din mai și iunie”, a spus Gouvenou.

Etapele 3 și 4, cele mai expuse

Cele mai mari riscuri vizează etapele 3 și 4 ale competiției. Etapa de luni, dintre Granollers și Les Angles, se încheie în Pyrénées-Orientales. Zona se află la câteva zeci de kilometri de incendiile puternice din apropiere de Platja d’Aro și Calonge, pe Costa Brava.

Aproximativ 50.000 de locuitori din acea zonă au fost plasați în izolare preventivă. Organizatorii se tem că vântul ar putea împinge fumul spre traseul cursei.

Etapa de marți, dintre Carcassonne și Foix, trece prin Occitanie, una dintre regiunile cele mai afectate de secetă.

Incendii au fost raportate și în apropiere de Béziers și Perpignan. Acestea au dus la închiderea unor drumuri și la evacuarea a mii de turiști din campinguri.

Organizatorii pot modifica traseul

Directorul Turului Franței, Christian Prudhomme, a confirmat că organizatorii sunt pregătiți să intervină rapid. Traseul poate fi modificat de la o zi la alta, dacă evoluția incendiilor sau calitatea aerului pun în pericol desfășurarea cursei.

Autoritățile franceze au activat încă din luna mai un protocol pentru căldură și siguranță. Dacă incendiile nu vor fi controlate sau fumul va afecta vizibilitatea și respirația sportivilor, cursa ar putea fi suspendată temporar.

Organizatorii urmăresc și disponibilitatea serviciilor de urgență. Echipajele sunt deja mobilizate în număr mare pentru stingerea incendiilor, iar prezența lor este esențială și pentru siguranța competiției.

Pompierii români, mobilizați în sprijinul Franței

Incendiile de vegetație din sudul Franței sunt combătute și cu sprijinul pompierilor români, mobilizați în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), modulul național specializat în stingerea incendiilor de pădure intervine în apropierea localității Montalba, unde acționează pentru limitarea unui incendiu de vegetație și fond forestier.

Pe timpul nopții de sâmbătă spre duminică, pompierii români au monitorizat permanent sectorul repartizat și au fost pregătiți să intervină pentru împiedicarea extinderii flăcărilor către zonele locuite.

În Franța acționează aproape 20 de pompieri români, cu trei autospeciale de stingere a incendiilor de pădure de câte 3.000 de litri, o autospecială de mare capacitate de 10.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri, o autospecială de primă intervenție și comandă și o autospecială radio.

IGSU precizează că efectivele sunt rotite periodic pentru menținerea capacității operaționale și pentru refacerea fizică a personalului implicat în misiune.