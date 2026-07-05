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Italianul Lorenzo Finn câștigă etapa a doua din Turul Ciclist al Sibiului și a preia conducerea în clasamentul general

Italianul Lorenzo Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe), campion mondial U23, a câștigat, duminică, etapa a doua a Turului Ciclist al Sibiului, desfășurată pe distanța de 157,8 km, între Sibiu și Păltiniș Arena, și a preluat conducerea clasamentului general.
Italianul Lorenzo Finn câștigă etapa a doua din Turul Ciclist al Sibiului și a preia conducerea în clasamentul general
sursă foto: captură video
Petre Apostol
05 iul. 2026, 14:37, Sport
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Lorenzo Finn s-a impus după 3 h 47 min. 52 sec., fiind urmat de australianul Byron Munton (Modern Adventure Pro Cycling), la 9 secunde, și de spaniolul Pablo Torres (UAE Team Emirates-XRG), la 50 de secunde.

Cel mai bine clasat rutier român în etapa de duminică a fost Andrei Cărbunarea, din echipa națională a României, situat pe locul 28, la 3 minute și 20 de secunde de învingător. Au urmat Iustin-Ioan Văidian (MENtoRISE Team CCN), locul 34, la 4:25, și Cătălin Buta (MENtoRISE Team CCN), locul 40, la 5:33.

În clasamentul general individual, Finn a preluat conducerea, cu un avans de 36 de secunde față de Byron Munton și de 55 de secunde față de Pablo Torres.

Cel mai bine clasat român este Andrei Cărbunarea, aflat pe locul 29, la 3 minute și 41 de secunde de lider.

Finn conduce, de asemenea, și în clasamentul cățărătorilor. Ierarhia pe puncte este condusă de Matias Malmberg (Swatt Club). câștigătorul primei etape.

În vârstă de 19 ani, Lorenzo Finn este unul dintre cei mai promițători rutieri ai noii generații. Italianul, legitimat la echipa de dezvoltare Red Bull-BORA-hansgrohe, a devenit în 2025 cel mai tânăr campion mondial U23 din istorie, după ce a cucerit titlul la Campionatele Mondiale de la Kigali (Rwanda). Performanța a venit la un an după ce câștigase titlul mondial la juniori, iar în acest sezon și-a trecut în palmares și victoria în prestigioasa competiție Giro Next Gen.

Turul Ciclist al Sibiului, ajuns la a 16-a ediție, este inclus în calendarul UCI Europe Tour, categoria 2.1. Luni este programată penultima rundă a competiției, etapa-regină, cu sosire la Bâlea Lac.

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