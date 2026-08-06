„Locotenentul” lui Tadej Pogačar din Turul Franței își prelungește contractul cu UAE până în 2031

În vârstă de 22 de ani, Del Toro este considerat unul dintre cei mai promițători rutieri ai noii generații. Acesta a avut un rol important în succesul lui Tadej Pogačar din Turul Franței 2026, unde a fost unul dintre principalii săi „locotenenți” în etapele de munte.

La debutul în Marea Buclă, mexicanul a câștigat etapa a doua, și-a adjudecat tricoul alb acordat celui mai bun tânăr rutier și a încheiat cursa pe locul al treilea în clasamentul general, contribuind totodată la cel de-al cincilea triumf al lui Pogačar în Turul Franței.

Originar din Baja California, Del Toro a devenit profesionist în 2023, iar din 2024 concurează pentru UAE Team Emirates. În acest sezon a confirmat statutul de mare talent al ciclismului mondial, câștigând UAE Tour și Tirreno-Adriatico, pe lângă performanțele din Turul Franței.

În Turul Franței 2026, Del Toro a avut un rol esențial în controlarea etapelor de munte și a declarat în repetate rânduri că obiectivul său principal a fost succesul echipei și victoria lui Pogačar în clasamentul general.

Del Toro este, totodată, al patrulea în clasamentul mondial UCI, condus autoritar de Pogačar.

Prin noua înțelegere, UAE Team Emirates își securizează serviciile unuia dintre cei mai valoroși tineri rutieri din pluton, Del Toro fiind văzut drept unul dintre liderii echipei pentru viitor.