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După patru ani de la retragere, o legendă a sporturilor de iarnă revine pentru Jocurile Olimpice 2030

La patru ani după ce și-a încheiat cariera cu un palmares impresionant, campioana olimpică britanică la curling Eve Muirhead și-a anunțat revenirea în competiții, având ca obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice de iarnă din Alpii Francezi 2030.
După patru ani de la retragere, o legendă a sporturilor de iarnă revine pentru Jocurile Olimpice 2030
sursă foto: Team GB
Petre Apostol
06 aug. 2026, 11:21, Sport
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Scoțianca Eve Muirhead, în vârstă de 36 de ani, una dintre cele mai mari sportive din istoria curlingului, a dezvăluit într-un interviu acordat Olympics.com că va încerca să ajungă la a cincea sa ediție a Jocurilor Olimpice, însă într-o disciplină nouă pentru ea: dublu mixt.

„Simt că în competiția pe echipe am realizat tot ce mi-am propus la începutul carierei. Însă mai am un obiectiv neîndeplinit în proba de dublu mixt. Mi-a revenit spiritul competitiv și vreau să mă întorc mai puternică decât am fost vreodată. Mai am un ciclu olimpic în mine”, a declarat Muirhead.

Campioană olimpică la Beijing 2022 cu echipa feminină a Marii Britanii, Muirhead s-a retras în același an după ce și-a completat un palmares excepțional, care include și titluri mondiale și europene. Ultima sa mare performanță înainte de retragere a fost cucerirea titlului mondial la dublu mixt, alături de Bobby Lammie, cel cu care va încerca acum să obțină calificarea pentru Jocurile Olimpice 2030.

Revenirea sa vine în contextul în care federația britanică de curling a lansat un program dedicat probei de dublu mixt, după două ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice în care Marea Britanie a încheiat pe locul al patrulea în această probă.

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În cei patru ani de pauză, Muirhead a rămas implicată în sport. A scris o carte autobiografică, a fost manager general al echipei Team Alpine în noua ligă profesionistă de curling, a alergat un maraton în 3 ore și 25 de minute.

În plus, a fost șefa delegației Marii Britanii la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026, unde echipa britanică a obținut un bilanț record de cinci medalii, dintre care trei de aur.

Sportiva a mărturisit că pauza a fost necesară și pentru a depăși problemele de sănătate mintală cu care s-a confruntat înainte de retragere.

„Vreau să privesc această revenire ca pe a doua fază a carierei mele. Sper că exemplul meu va arăta, mai ales femeilor, că poți lua o pauză și te poți întoarce chiar mai puternică”, a spus campioana olimpică.

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