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COSR salută decizia CIO de a oferi 10.000 de dolari pentru fiecare sportiv calificat la Jocurile Olimpice

Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) a reacționat pozitiv la decizia istorică adoptată în cadrul Sesiunii a 146-a a Comitetului Internațional Olimpic (CIO), care prevede acordarea unui grant de participare în valoare de 10.000 de dolari fiecărui sportiv calificat la Jocurile Olimpice.
COSR salută decizia CIO de a oferi 10.000 de dolari pentru fiecare sportiv calificat la Jocurile Olimpice
sursă foto: Michael Kappeler/dpa
Petre Apostol
25 iun. 2026, 11:07, Sport
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„Salut decizia CIO de a acorda un grant fiecărui sportiv participant la Jocurile Olimpice. Participarea olimpică este, în sine, o performanță excepțională, iar această măsură recunoaște efortul, sacrificiile și dedicarea tuturor olimpicilor, nu doar ale medaliaților. Este un pas important către o mișcare olimpică mai puternică, mai solidară și mai apropiată de nevoile sportivilor”, a declarat Mihai Covaliu, președintele COSR.

Măsura anunțată joi de CIO face parte din cadrul strategic „Fit for the Future”, menit să ofere forme noi și complementare de sprijin sportivilor, atât pentru cariera sportivă, cât și pentru tranziția profesională de după retragere.

Potrivit comunicatului oficial, aproximativ 14.000 de sportivi per ediție olimpică vor fi eligibili pentru acest grant, care se va acorda pentru fiecare participare la Jocurile Olimpice. Mecanismul de plată va fi gestionat prin Comitetele Olimpice Naționale, iar fondurile nu vor afecta finanțarea deja existentă pentru federații, comitete olimpice sau programe de solidaritate olimpică.

Primii beneficiari vor fi sportivii care au participat la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Implementarea programului este prevăzută să înceapă odată cu deschiderea aplicațiilor la finalul anului 2026, urmând ca primele plăți să fie efectuate în 2027.

CIO a transmis că această măsură face parte dintr-o strategie mai amplă de redistribuire a resurselor în sport, organizația direcționând peste 90% din veniturile sale către dezvoltarea mișcării olimpice și sprijinirea sportivilor la nivel global.

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