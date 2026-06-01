Încep lucrările la stadionul de 2,6 miliarde de dolari pentru Jocurile Olimpice din 2032

Lucrările au început după ce autoritățile din statul Queensland au preluat oficial terenul la miezul nopții și au instalat garduri temporare în jurul amplasamentului. Stadionul, estimat la 3,6 miliarde de dolari australieni (aproximativ 2,6 miliarde de dolari americani), reprezintă piesa centrală a infrastructurii pregătite pentru Jocurile Olimpice de la Brisbane din 2032.

În zonă au fost mobilizați numeroși polițiști, la câteva zile după arestarea a cinci protestatari și evacuarea taberelor instalate în parc. Un grup restrâns de activiști a rămas în apropierea șantierului, în afara perimetrului securizat.

Start pentru arena olimpică

Premierul statului Queensland, unde se află orașul Brisbane, David Crisafulli, citat de Associated Press, a declarat că proiectul trebuie dus mai departe, după o perioadă îndelungată în care planurile pentru infrastructura olimpică au fost modificate de mai multe ori și au generat dispute legate de amplasament și costuri.

„Avem un plan pentru Jocurile din 2032 și pentru perioada de după acestea, iar de astăzi începem să îl punem în practică”, a spus acesta.

Victoria Park, în centrul controverselor

Construcția stadionului este contestată de organizații de mediu și grupuri indigene, care susțin că dezvoltarea va afecta un parc cu valoare istorică și culturală pentru comunitățile locale. Este vorba despre Victoria Park, unul dintre cele mai mari spații verzi din Brisbane și un loc cu semnificație pentru comunitățile aborigene din zonă.

Protestele au loc de mai multe luni și reunesc activiști de mediu, reprezentanți ai comunităților indigene și locuitori ai orașului. Aceștia susțin că proiectul va reduce suprafața de spațiu verde și va afecta un sit cu importanță culturală și istorică.

Autoritățile resping aceste critici și susțin că peste două treimi din suprafața parcului va rămâne spațiu verde public după finalizarea lucrărilor.

Undă verde de la CIO

În 2025, Comitetul Internațional Olimpic a aprobat planul actual pentru infrastructura Brisbane 2032, după mai multe modificări și întârzieri care au marcat pregătirile competiției. Statul Queensland beneficiază și de sprijinul guvernului federal australian pentru finanțarea principalelor investiții olimpice.