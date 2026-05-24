Prima pagină » Știri externe » Tragedie pe o plajă din Australia: un bărbat a fost ucis de un rechin

Tragedie pe o plajă din Australia: un bărbat a fost ucis de un rechin

Un bărbat de 39 de ani a murit după un atac de rechin produs în largul coastei statului australian Queensland, au anunțat autoritățile locale.
Tragedie pe o plajă din Australia: un bărbat a fost ucis de un rechin
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
24 mai 2026, 19:14, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Incidentul a avut loc duminică, în apropierea recifului Kennedy Shoal, la aproximativ 45 de kilometri de coastă, între orașele Cairns și Townsville, în nord-estul Australiei.

Potrivit poliției din Queensland, echipele de intervenție au fost chemate la o rampă pentru ambarcațiuni de pe coasta Cassowary puțin înainte de prânz, relatează BBC. Aceștia au intervenit după ce au fost raportate informații despre atac.

Bărbatul participa la o sesiune de pescuit subacvatic și se afla în apă alături de alte persoane în momentul atacului.

Anchetatorii spun că victima a suferit răni grave la nivelul capului.

„Credem că bărbatul făcea pescuit subacvatic atunci când a fost atacat”, a declarat inspectorul de poliție Elaine Burns.

Victima a fost scoasă din apă de o altă persoană aflată în apropiere. Grupul a încercat să ajungă la țărm cu o ambarcațiune privată.

Bărbatul a fost declarat mort aproximativ o oră mai târziu, după revenirea la mal.

Poliția nu a făcut publică identitatea victimei. Autoritățile au anunțat că vor întocmi un raport pentru medicul legist în cadrul unei anchete privind moartea „subită și nesuspectă”.

Elaine Burns a declarat că incidentul a fost extrem de traumatizant pentru cei trei prieteni care îl însoțeau pe bărbat în momentul atacului.

„Este un lucru terifiant să vezi așa ceva întâmplându-se chiar în fața ta”, a spus reprezentanta poliției australiene.

Este al doilea atac mortal de rechin înregistrat în Australia în ultimele două săptămâni

Săptămâna trecută, un alt bărbat, în vârstă de 38 de ani, a murit după ce a fost atacat în timp ce făcea pescuit subacvatic în apropiere de Perth, în vestul Australiei. Victima suferise răni grave la nivelul picioarelor și nu a mai putut fi salvată.

Australia este una dintre țările cu cele mai multe incidente implicând rechini. Totuși, majoritatea atacurilor nu sunt fatale.

Potrivit Australian Shark-Incident Database, în luna ianuarie au fost raportate patru incidente cu rechini în Australia, dintre care unul singur s-a soldat cu moartea victimei.

Autoritățile australiene spun că multe dintre plajele populare pentru înot și surfing sunt echipate cu sisteme de protecție și monitorizare pentru reducerea riscului de atacuri.

Recomandarea video

BREAKING: Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or cu filmul Fjord / Regizorul român intră în istorie cu al doilea Palme d’Or
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
„Fjord” a intrat în cursa pentru o nominalizare la Oscarul pentru „Cel mai bun film internațional”
Gandul
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
Cancan
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport
Cât s-au scumpit mașinile în ultimii 10 ani. Dacia Logan, VW Golf și BMW Seria 5 arată de ce senzația de „mașină nouă prea scumpă” nu e doar în capul nostru
Libertatea
Planta aromatică care purifică locuința și alungă toate energiile negative. Cum să o folosești?
CSID
Drumul Expres Galați – Brăila se strică înainte de a fi deschis circulației
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia