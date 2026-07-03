Turist mușcat de picior pe o plajă din New York. Posibil atac de rechin

Atacul s-a produs vineri, pe plaja Jones Beach State Park, unde victima înota când a suferit răni la picior, potrivit Departamentului Parcurilor din New York.

Salvamarii au intervenit imediat, iar persoana rănită a fost transportată la spital. Potrivit Associated Press, autoritățile au precizat că aceasta a suferit răni care nu îi pun viața în pericol.

Rechini în apropierea litoralului

După incident, înotul a fost suspendat timp de aproximativ o oră, în timp ce echipele au căutat rechini sau alte viețuitoare marine periculoase. Niciun rechin nu a fost găsit, iar accesul în apă a fost reluat ulterior, însă numai până la nivelul taliei.

Cu o zi înainte, autoritățile au raportat mai mulți rechini la plajele Rockaway Beach, din cartierul Queens, și Point Lookout, pe Long Island. După aceste semnalări, plajele au fost închise temporar, iar vizitatorii au fost îndemnați să respecte indicațiile salvamarilor.

Mușcăturile de rechin rămân rare

Rechinii sunt observați mai des în ultimii ani, deoarece autoritățile folosesc drone pentru monitorizarea apelor. Specialiștii subliniază însă că mușcăturile de rechin rămân rare.

Potrivit Programului de Cercetare a Rechinilor din cadrul Muzeului de Istorie Naturală din Florida, la nivel mondial sunt raportate anual între 60 și 80 de mușcături neprovocate de rechin, iar cazurile în care două sau mai multe persoane sunt atacate în aceeași zonă sunt extrem de neobișnuite.