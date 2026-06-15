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Plajă, redeschisă sub supraveghere strictă la Sydney, după atacul unui rechin

Din cauza poziționării sale pe coastă și deschiderea la Oceanul Pacific, Sidney se confruntă cu frecvente atacuri ale rechinilor, în urma cărora localnicii care înoată sau pescuiesc în ocean sunt răniți sau mor.
Plajă, redeschisă sub supraveghere strictă la Sydney, după atacul unui rechin
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
15 iun. 2026, 10:01, Știri externe
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Luni, Plaja Coogee din Sydney s-a redeschis sub supravegherea atentă a salvamarilor și a patrulelor de jet ski, după ce în weekend, o femeie a fost dusă la spital în stare critică, în urma unui atac săvârșit de un rechin. Atacul a determinat o schimbare a măsurilor de siguranță pe litoralul Australiei, potrivit Reuters. 

Atacul s-a petrecut sâmbătă dimineață. Femeia cu vârsta de 35 de ani înota la 30 de metri de țărm, când a fost mușcată de un rechin de 3-4 metri lungime. Ea a suferit răni grave la brațe, dar și în partea inferioară a piciorului strâng. Femeia rămâne internată la spital, dar se află în stare stabilă.

Autoritățile locale au îndemnat înotătorii să fie prudenți.

„Salvamarii noștri vor continua patrulele cu jet-ski pe tot parcursul zilei, iar organizația Surf Life Saving NSW folosește o dronă pentru depistarea rechinilor la plaja Coogee”, a declarat Consiliul Local Randwick într-un comunicat.

Consiliul va organiza la sfârșitul acestei săptămâni, o întâlnire cu comunitatea pentru a discuta despre acest incident.

Cel mai recent dintr-o serie de atacuri

Atacul din weekend a fost cel mai recent dintr-o serie de atacuri în largul plajelor australiene. Cu o săptămână în urmă, un bărbat a murit sfâșiat de un rechin în timp ce se afla la pescuit cu harponul, alături de familia lui. 
Luna trecută, un bărbat de 39 de ani a murit după ce a fost atacat în timp ce pescuia în Marea Barieră de Corali din Queensland.

Cu zece zile înainte, un bărbat de 38 de ani a fost sfâșiat mortal în largul unei insule din apropierea orașului Perth, în Australia de Vest.

Zeci de plaje de-a lungul coastei de est a Australiei, inclusiv în Sydney, au fost închise în ianuarie după patru atacuri de rechini în două zile. Atacurile rechinilor au fost generate de ploile torențiale care au tulburat apa și au redus vizibilitatea acestora.

Deși întâlnirile cu rechinii sunt, în teorie, rare, frecvența acestora a crescut în ultimul deceniu, înregistrându-se, în medie, 29 de incidente pe an, în creștere față de media de aproximativ 16, care se înregistra în anii 2000, transmite Reuters, citând baza de date australiană.

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