Se schimbă regulile pe plajă. Harta care arată unde îți poți pune umbrela

Turiștii care ajung în această vară pe plajele Portugaliei din Algarve și de pe coasta Alentejo vor găsi la intrare hărți care indică zonele concesionate, zonele de circulație, zonele de siguranță și zonele libere. Astfel, va fi clar unde pot fi amplasate umbrelele personale.

Măsura a fost anunțată de ministrul Mediului și Energiei, Maria da Graça Carvalho, în urma controverselor legate de amplasarea umbrelelor pe plajele portugheze, care au creat confuzie în rândul turiștilor și localnicilor.

Pe plajele portugheze există frecvent indicatoare care împart nisipul între „zone concesionate” și „zone pentru umbrele”, arată Euronews.

De-a lungul timpului, s-a răspândit ideea că persoanele care nu închiriază o umbrelă sau un șezlong trebuie să își instaleze propriile umbrele doar în anumite spații desemnate. În realitate, nu a existat niciodată o lege care să impună acest lucru.

Discuțiile s-au amplificat după ce președintele Agenției Portugheze pentru Mediu (APA), José Pimenta Machado, a declarat că interzicerea amplasării umbrelelor în fața zonelor concesionate reprezintă „un abuz”.

Ulterior, acesta a clarificat că zona concesionată este limitată strict la perimetrul stabilit și nu poate depăși 30% din suprafața utilizabilă a plajei sau 50% din zona de litoral. „Tot restul este destinat utilizării libere”, a subliniat el.

Chiar și după transmiterea unor instrucțiuni oficiale către operatorii concesiunilor, neclaritățile au persistat odată cu începutul sezonului estival. Din acest motiv, guvernul a decis instalarea la intrarea fiecărei plaje a unor hărți care să arate vizual și clar modul în care este împărțit spațiul.

Potrivit ministrului, delimitările trebuie să fie explicate prin diagrame afișate la intrarea pe plajă, deoarece acestea diferă de la o plajă la alta și sunt stabilite de autoritățile locale.

Decizia vine după o întâlnire cu primarii mai multor localități din Algarve și din regiunea Alentejo, zone în care au existat incidente și dispute legate de utilizarea plajelor.