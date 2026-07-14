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Astronomii au descoperit zahăr în spațiul dintre stele. Descoperirea poate schimba teoria despre originea vieții

Descoperirea, publicată în revista Nature Astronomy, susține ipoteza că unele dintre moleculele esențiale pentru apariția vieții existau deja înainte de formarea Sistemului Solar, transmite AP.
Astronomii au descoperit zahăr în spațiul dintre stele. Descoperirea poate schimba teoria despre originea vieții
Sursa foto: Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
14 iul. 2026, 07:50, Știri externe
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Cercetătorii au detectat eritruloza, un tip de zahăr prezent și în mod natural în zmeură și utilizat în unele produse cosmetice pentru autobronzare. Molecula a fost identificată într-un nor de gaz aflat în apropierea centrului Căii Lactee, folosind două radiotelescoape din Spania, mai scrie AP.

Descoperirea oferă noi indicii despre originile vieții

Zaharurile nu sunt importante doar pentru alimentație. Ele reprezintă componente fundamentale ale organismelor vii, fiind implicate în procesele celulare și în structura ADN-ului. Oamenii de știință încearcă de zeci de ani să afle cum s-au format aceste molecule și dacă ele au apărut pe Pământ sau au existat deja în spațiul cosmic înainte de formarea planetelor. Pentru identificarea eritrulozei, cercetătorii au analizat semnalele radio provenite dintr-un nor molecular uriaș situat în apropierea centrului galaxiei și le-au comparat cu probe obținute în laborator.

Una dintre cele mai complexe molecule de zahăr găsite până acum în spațiu

Potrivit autorilor studiului, eritruloza este una dintre cele mai complexe molecule de zahăr detectate până acum în mediul interstelar. Astrofizicianul Erika Hamden, de la Universitatea Arizona, care nu a participat la cercetare, afirmă că, deși această moleculă nu este esențială pentru viață, ea se poate transforma relativ ușor într-o formă de zahăr considerată importantă pentru apariția primelor organisme.

raze gamma

Eritruloza este una dintre cele mai complexe molecule de zahăr detectate până acum în spațiul cosmic. Sursa foto: Pexels.

Descoperirea completează o serie de observații similare din ultimii ani. În urmă cu aproximativ 25 de ani, astronomii au identificat în apropierea centrului Căii Lactee o moleculă înrudită cu zahărul obișnuit, iar mostrele aduse pe Pământ de misiunea NASA OSIRIS-REx de pe asteroidul Bennu au conținut alte tipuri de zaharuri, inclusiv unul esențial pentru ADN.

Ar putea exista ingredientele vieții în întreaga galaxie

Noua descoperire susține ipoteza potrivit căreia ingredientele chimice necesare apariției vieții existau deja în norii de gaz și praf din care s-au format ulterior stelele și planetele. Cercetătorii spun că, dacă o astfel de moleculă a fost identificată într-o regiune a Căii Lactee, este foarte probabil ca ea să existe și în alte zone ale galaxiei. „Ingredientele-cheie pentru originea vieții ar putea fi prezente și în alte regiuni ale galaxiei, ceea ce deschide posibilitatea ca viața să se dezvolte și în alte locuri din Univers”, a declarat coordonatoarea studiului, astrofizicianul Izaskun Jiménez-Serra, de la Centrul de Astrobiologie din Spania.

Descoperirea care înclină balanța

Una dintre marile întrebări ale astrobiologiei este dacă moleculele care au făcut posibilă apariția vieții pe Pământ au fost aduse de comete și asteroizi sau dacă ele existau deja în materia din care s-a format Sistemul Solar. Noua descoperire înclină balanța către cea de-a doua ipoteză și oferă cercetătorilor o nouă direcție de explorare în căutarea originilor vieții și a posibilității existenței acesteia în alte regiuni ale Universului.

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