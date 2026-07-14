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Curtea Supremă a Braziliei i-a interzis senatorului Flavio Bolsonaro să-și viziteze tatăl

Judecătorul Alexandre de Moraes de la Curtea Supremă a Braziliei i-a interzis senatorului Flavio Bolsonaro, candidat la președinție, să-și viziteze tatăl, fostul președinte Jair Bolsonaro, timp de 90 de zile, invocând o încălcare a condițiilor de arest la domiciliu impuse fostului lider.
Curtea Supremă a Braziliei i-a interzis senatorului Flavio Bolsonaro să-și viziteze tatăl
foto: brasildefato.com.br
Laura Buciu
14 iul. 2026, 07:51, Știri externe
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Interdicția va fi extinsă imediat după primul tur de scrutin, programat pentru 4 octombrie, ceea ce ar putea reprezenta un regres pentru campania tânărului Bolsonaro împotriva președintelui Luiz Inacio Lula da Silva. Un posibil tur de scrutin ar putea avea loc pe 25 octombrie, potrivit Reuters.

Moraes a decis că o postare de pe rețelele de socializare din weekend, în care senatorul a distribuit o scrisoare scrisă de fostul președinte, a încălcat condițiile arestului la domiciliu al lui Jair Bolsonaro.

Conform termenilor arestului la domiciliu, Bolsonaro senior nu poate folosi rețelele de socializare, un telefonul mobil sau alt tip de telefon, nici direct, nici prin intermediul unor terțe părți.

Ce conține scrisoarea tatălui Bolsonaro

Scrisoarea fostului președinte a venit pe fondul unei divergențe între senatorul Bolsonaro și mama sa vitregă, fosta primă doamnă Michelle Bolsonaro. În ea, fostul președinte a spus că este timpul „să lăsăm deoparte orice diferențe și să-i facem pe toți să se angajeze să sprijine” candidatura fiului său la președinție.

Acuzații de tentativă de a interfera cu alegerile

Senatorul, pe care sondajele electorale îl arată drept principalul contracandidat al lui Lula, a declarat în timpul unei transmisiuni în direct pe rețelele de socializare că decizia lui Moraes a fost „disproporționată” și o „tentativă de a interfera cu alegerile”. El a adăugat că nu vede nicio explicație pentru o interdicție specifică de 90 de zile.

Reprezentanții fostului președinte Jair Bolsonaro nu au oferit un răspuns la solicitările de a comenta situația.

Seniorul Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare

Fostul președinte a fost condamnat anul trecut la peste 27 de ani de închisoare pentru că a plănuit o lovitură de stat împotriva lui Lula, după ce a pierdut alegerile din 2022. Ulterior, a fost plasat în arest la domiciliu din motive de sănătate.

Moraes a acordat, de asemenea, echipei juridice a lui Bolsonaro senior 48 de ore pentru a clarifica dacă știa că scrisoarea sa va fi postată pe rețelele de socializare de către fiul său.

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